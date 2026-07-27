Nairo Quintana anunció sus próximas dos carreras y reveló si estará en la Vuelta a España

El Tour de Francia 2026 ya se terminó con un nuevo título de Tadej Pogačar y ahora los ojos del ciclismo se posan sobre la Vuelta a España, carrera que inicia el próximo 22 de agosto en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada.

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La presencia de Nairo Quintana está bajo análisis de la dirección deportiva del Movistar Team, aunque las sensaciones del ciclista boyacense son positivas. “Estamos muy contentos, entrenando aquí junto los compañeros en Andorra y en preparación hacia la Vuelta a España”, dijo para Caracol Sports.

Antes de saber si estará en la ronda ibérica, Nairo va a probar las piernas en dos carreras ya incluidas dentro de su calendario oficial:

Clásica de San Sebastián - Sábado 1 de agosto de 2026 (221 kilómetros)

Vuelta a Burgos - Del 4 al 8 de agosto de 2026 (7 etapas)

Nairo Quintana, del Movistar Team. Foto: NurPhoto via Getty Images

En España aseguran que ya hay seis cupos confirmados en la nómina del Movistar para la Vuelta a España 2026: Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Enric Mas, Cian Uijtdebroeks y Jorge Arcas.

Las otras dos plazas disponibles están en estudio por los directores deportivos. Uno de esos cupos sería para Nairo Quintana y el otro depende de la recuperación de Einer Rubio, luego de haberse retirado del Tour de Francia por un grave accidente en el Alpe d’Huez.

“La Vuelta a España es muy importante para el equipo y desde luego para mí de cara a este fin de año”, declaró Nairo. “Estamos algunos corredores dentro de los seleccionados, está claro que para el equipo es muy importante y se tiene que estar en muy buena forma. Todos estamos preparando al máximo para estar muy bien y acompañar a Enric Mas, que es el hombre con el que se tiene el objetivo principal de poderlo llevar al podio”, añadió.

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Cian Uijtdebroeks será la otra carta del Movistar para la clasificación general. El corredor belga se retiró prematuramente del Tour por problemas de salud, pero, según las declaraciones de Nairo, ya está finalizando ese proceso y volviendo a rodar en la bicicleta.

“Es uno de los líderes del equipo y confían también en su rendimiento. Es posible que pueda estar también entre los nombres que podamos estar también dentro de La Vuelta”, completó el ciclista colombiano en relación a Uijtdebroeks.

Lista de colombianos para la Vuelta a España 2026

Hasta ahora la delegación de colombianos para la Vuelta a España 2026 quedaría integrada por Nairo Quintana, Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

Otras posibles cartas son Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) o Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), pero todo depende de la decisión de sus equipos y la lista de corredores que inscriban ante la organización.