Egan Bernal rompe su silencio: esto dijo tras perder casi dos horas en el Tour de Francia

Egan Bernal fue el mejor colombiano del Tour de Francia 2026. Aunque lo convocaron a última hora, sacó la cara por el Netcompany Ineos y terminó en la casilla número 20 de la clasificación general a casi dos horas de Tadej Pogačar.

Terminó el Tour de Francia: clasificación general, mejor colombiano y ganador de cada camiseta

Luego de la última etapa en París, el ciclista zipaquireño se subió al bus sin atender a los medios de comunicación y este lunes reapareció en su cuenta de Instagram para dedicarle unas cortas palabras a los seguidores.

“Un Tour más. Gracias por lo vivido. París... nos veremos de nuevo. Alors on Dance”, fueron las palabras de Egan Bernal finalizada su participación en el Tour de Francia 2026.

En la publicación incluyó una galería de fotos de lo que fue el último día de competencias en la capital francesa, acompañado por sus compañeros de equipo y disfrutando del recorrido por los Campos Elíseos. A pesar que el resultado no estuvo a la altura de las expectativas en el Ineos, los ocho corredores lucieron una sonrisa tras completar las 21 etapas.

Colombia, a la sombra de Ecuador

Colombia se había acostumbrado a ser protagonista en las grandes vueltas del ciclismo; sin embargo, en este Tour de Francia el balance fue negativo por las abismales diferencias en la clasificación general y los desafortunados abandonos de Fernando Gaviria y Einer Rubio.

Egan Bernal trató de pelear por la victoria de etapa en un par de ocasiones, pero se quedó con las ganas al igual que Harold Tejada y Sergio Higuita.

Equipo de Tadej Pogačar le mandó un mensaje a Einer Rubio y dio su versión sobre el accidente

El honor de Sudamérica lo defendió el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se llevó dos triunfos y quedó campeón de la clasificación de la montaña.

El desempeño de Carapaz abrió una discusión que hace algunos años parecía imposible de contemplar: ¿Quién es el mejor ciclista latinoamericano de la historia?

Richard Carapaz en la meta de la etapa 18. Foto: Getty Images

Nairo Quintana y Egan Bernal habían hecho méritos suficientes para guardar ese rótulo bajo llave en Colombia, pero ahora hay dudas por la medalla de oro que consiguió Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sus victorias llenas de pundonor en Tour, Giro y Vuelta.

La revancha para los colombianos será el próximo mes, específicamente el 22 de agosto, cuando empiece una nueva edición de la Vuelta a España en Mónaco. La lista de participantes todavía no está clara, aunque estaría el nombre de Nairo como la esperanza para salvar un año oscuro del ciclismo nacional.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (Final)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 73:56:26

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 6′26″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9′42″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 11′56″

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 13′02″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 14′59″

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 17′48″

8. Richard Carapaz (EF Education), a 20′00″

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 29′28″

10. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 33′21″

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20. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 1:47′58″

26. Harold Tejada (XDS Astana), a 2:19′47″

38. Sergio Higuita (XDS Astana), a 3:04′35″.