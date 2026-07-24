Parte médico y primer video de Einer Rubio tras recibir “20 puntos de sutura” en el Tour de Francia

Movistar Team entregó el primer parte médico sobre la situación de Einer Rubio, ciclista colombiano que se retiró del Tour de Francia 2026 tras sufrir un grave accidente en pleno ascenso al Alpe d’Huez.

Así fue el accidente de Einer Rubio: cámara grabó cuando se estrella contra el carro del UAE

Clasificación general del Tour de Francia 2026: Egan Bernal se derrumba y Pogačar decreta el fin

“Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones“, apuntó la escuadra telefónica.

Rubio terminó malherido en la carretera, luego de estrellarse contra la parte trasera del carro del UAE Team Emirates que en ese momento perseguía de cerca a Tadej Pogačar. La cantidad de gente que había en la subida dificultó la maniobra del vehículo y obligó a frenar en seco.

El boyacense estaba haciendo su mejor etapa de todo el Tour de Francia y aspiraba a llegar entre los primeros. El mejor colombiano del día terminó siendo Harold Tejada (XDS Astana), que llegó en décima posición y fue testigo del lugar donde quedó su compatriota para ser atendido por los servicios médicos del Tour.

Muchísimo ánimo, @Einerrubio1. 💙



Eres un campeón y estabas haciendo una fantástica recta final de #TDF2026.



¡Estamos contigo! pic.twitter.com/crqCrYea4c — Movistar Team (@Movistar_Team) July 24, 2026

Después de recibir los 20 puntos de sutura en el rostro, Einer Rubio salió de la zona médica por su propia cuenta y caminando hacia el vehículo del Movistar Team en el que se trasladó hacia el hospital de Grenoble.

Las imágenes publicadas por el equipo español son un bálsamo de tranquilidad para sus familiares, amigos y colegas, que estaban atentos a cualquier novedad.

A raíz del retiro de Rubio, la delegación colombiana queda reducida a tres corredores que tomarán la partida este sábado en la etapa reina: Egan Bernal (XDS Astana), Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana).

Egan Bernal y Einer Rubio llegando a la meta en una etapa del Tour de Francia 2026. Foto: Getty Images

Las opciones de pelear por la clasificación general están completamente descartadas. La única esperanza de Colombia es cruzar los dedos para una victoria de etapa escalando nuevamente el Alpe d’Huez, pero por un camino diferente al tradicional.

El domingo se hará el paseo de la victoria por las calles de París y de esa manera finalizará una nueva edición del Tour de Francia, que no ha sido especialmente memorable para los colombianos.

Tour de Francia 2026: consulte el perfil y recorrido interactivo de la etapa reina

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 19)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 67:53:00.

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 7′11″.

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9′42″.

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 10′06″.

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 13′00″.

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 13′09″.

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 15′58″.

8. Richard Carapaz (EF Education), a 21′15″.

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 21′30″.

10. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 23′21″.

...

16. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 1:17′35″.

30. Harold Tejada (XDS Astana), a 2:09′32″.

41. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2:34′34″.