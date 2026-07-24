La primera tapada monumental de Álvaro Montero en Boca Juniors: viral y se llevó aplausos

Álvaro Montero se estrenó en el arco de Boca Juniors, ese mismo que supo defender un histórico del club: el colombiano Óscar Córdoba, quien justamente recomendó al exjugador de Millonarios para que lo llevasen al Xeneize.

El que ya es considerado el portero más alto en la historia del cuadro argentino, con una estatura de 2 metros, se destacó en su primer partido oficial. Contra O’Higgins supo sacar su arco en cero y protagonizó una acción que se hizo viral.

¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0fJz9OyGGe — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

Cuando corría el minuto 21 del primer tiempo y el marcador se encontraba 0-0, el guajiro recibió un remate fuerte por el piso que lo hizo exigirse. A pesar de su gran estatura, no tuvo lío alguno en ir al piso para despejar hacia un costado.

Dicha intervención le dio confianza a él, pero también a la afición por una primera impresión buena. El mundo Boca espera que Montero mantenga ese nivel alto para que sea parte importante de la consecución de títulos, que es lo que persigue la institución.

Álvaro Montero tuvo su primer partido oficial con Boca Juniors. Foto: Getty Images

Al final del partido, Montero salió con una calificación de 7.7 puntos, luego de intervenir en tres acercamientos puntuales de sus rivales de turno.

Reacciones del debut en Sudamericana

Leandro Paredes pasó en cuatro días de jugar la final del Mundial 2026 para Argentina contra España el domingo a regresar a Buenos Aires y comandar a Boca este jueves en el exiguo triunfo sobre O’Higgins en La Bombonera.

El volante de 32 años, titular en la derrota 1-0 en alargue ante España en el MetLife Stadium hace cuatro días, fue determinante con su jerarquía para conducir los hilos del Xeneize. Dio además la asistencia para el gol del uruguayo Miguel Merentiel (44′) e incluso evitó el empate de la visita con un cruce salvador.

Leandro Paredes reveló si Argentina se dejó ganar de España: esto dijo sobre la final del Mundial 2026

Los tres posibles destinos de Juan Fernando Quintero: se aleja de River y tiene ofertas

“No tengo palabras para describir lo que significa Paredes para el club, para el equipo. Estuvo dispuesto e hizo un partido grandísimo”, lo alabó el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena.

Además de Paredes, el entrenador contó con dos de sus nuevas contrataciones, ambas colombianas: el extremo Sebastián Villa y el arquero Álvaro Montero.

Villa regresó a Boca después de tres años, tras su salida en medio de un proceso judicial por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja.

Sebastián Villa contra O'Higgins en el partido de Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

“El trabajo y el esfuerzo la gente lo vio. Creo que hicimos un gran partido. Estos todavía son los primeros minutos. Vamos paso a paso, hay que seguir creciendo”, dijo Villa tras el triunfo.

La revancha se jugará el jueves próximo en Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago, y el ganador de la serie se enfrentará en octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta.

*Con información de AFP.