Primeras palabras de Álvaro Montero como nuevo jugador de Boca: habló de Óscar Córdoba y el nuevo récord

El arquero de la Selección Colombia, Álvaro Montero, fue confirmado como nuevo jugador de Boca Juniors tras el Mundial 2026 en Norteamérica, luego de dejar la disciplina de Vélez Sarsfield. El guardameta será uno de los refuerzos más sonados del ‘Xeneize’ en este nuevo ciclo con Rodolfo Arruabarrena como director técnico. El club se prepara para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana y el torneo Clausura.

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Montero, de 31 años de edad, llegó hasta octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 con la Selección Colombia, cuando el objetivo eran los cuartos de final, pero no se pudo ante Suiza. Álvaro no jugó ningún encuentro del evento de la Fifa y Camilo Vargas fue el titular.

“Álvaro Montero llegará mañana (lunes) por la noche al país y el martes se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca”, anunciaron las redes sociales del club Xeneize.

En su llegada a Ezeiza, Álvaro Montero dio sus primeras palabras como jugador de Boca Juniors al periodista Emiliano Raddi de ESPN, donde habló de Óscar Córdoba y el nuevo récord que Montero coloca en el equipo xeneize por su estatura.

Álvaro Montero Foto: Getty Images

Cabe recordar que, antes de llegar a Vélez en julio de 2025, Montero jugó en Millonarios, donde hizo historia y conquistó un título en la recordada final de 2023 frente a Atlético Nacional. También pasó por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, San Lorenzo de Almagro y São Caetano, de Brasil.

Montero, nuevo jugador de Boca Juniors

En Boca Juniors competirá por la titularidad con el arquero Leandro Brey, mientras se espera el regreso de Agustín Marchesín, quien sufrió una grave lesión de rodilla y no volverá hasta el próximo año. Montero tendrá una gran oportunidad para ganarse un lugar en el equipo titular ante la exigente hinchada de La Bombonera.

Álvaro Montero busca tener continuidad para ir al Mundial 2026 Foto: Getty Images

A su vez, Montero buscará seguir los pasos de su compatriota Óscar Córdoba, recordado arquero colombiano que conquistó con Boca Juniors varios títulos entre 1997 y 2001, incluidas dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental.

Sebastián Villa también va a Boca Juniors

Además de Montero, Sebastián Villa también fue confirmado de manera preliminar como nuevo refuerzo el pasado domingo. Boca Juniors informó que ambos serán oficializados en las próximas horas, una vez superen los exámenes médicos. Los dos firmarán contrato hasta mediados de 2030.

Boca Juniors estaría negociando el regreso de Sebastián Villa Foto: Getty Images

Para Villa, regresar a Boca Juniors representa el cumplimiento de un anhelo. Su salida del club no se dio en los mejores términos debido a sus problemas judiciales, por lo que asume esta segunda etapa como una oportunidad de reivindicación personal y profesional.