Óscar Córdoba sentenció al arquero de Colombia que hizo falta en el Mundial: “Se pudo haber colado”

La Selección Colombia continúa su participación en el Mundial de 2026, y una de las posiciones que más debate ha generado en los últimos meses entre los aficionados es la del arco.

Aunque el cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, eligió a David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero, el histórico exportero colombiano Óscar Córdoba aseguró que hubo un guardameta que pudo haber ingresado al grupo de elegidos bajo su criterio.

Durante una reciente intervención, el exarquero de la selección nacional analizó el presente de los porteros colombianos y respaldó la elección de los nombres que actualmente aparecen como principales opciones para defender el arco tricolor. Sin embargo, también destacó el trabajo de otro futbolista que, en su opinión, merecía estar en la conversación.

“Hoy por hoy son los mejores que tenemos; de pronto se pudo haber colado Aldair, pero siento que David recuperó su nivel, su experiencia lo tiene como uno de los elegidos. Camilo es el arquero de confianza del técnico y Montero, después de su llegada a Vélez, se recompuso, ha sido el arquero durante toda la temporada y ha tenido muy buenas presentaciones”, afirmó Córdoba.

Aldair Quintana fue una de las opciones para la lista de convocados. Foto: AFP

Con estas declaraciones, el exguardameta se refirió a Aldair Quintana, quien ha tenido actuaciones destacadas en el fútbol colombiano y que para algunos sectores podría haber tenido una oportunidad dentro de la convocatoria. No obstante, Córdoba considera que la competencia es muy fuerte y que los porteros seleccionados atraviesan un momento favorable.

Uno de los aspectos que resaltó fue la recuperación del nivel de David Ospina. El experimentado arquero, máximo referente de la posición en la historia reciente de Colombia, ha logrado volver a mostrar seguridad y liderazgo, factores que, según Córdoba, resultan determinantes en una competición tan exigente como una Copa del Mundo.

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Asimismo, destacó la importancia de Camilo Vargas dentro del esquema de Lorenzo. El portero de Atlas se ha convertido en una pieza de confianza para el entrenador argentino y ha respondido con regularidad cada vez que ha sido requerido.

Colombia en su debut en el mundial. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Finalmente, Córdoba también elogió el presente de Álvaro Montero, quien encontró continuidad tras su llegada a Vélez Sarsfield. Para el exarquero, la regularidad y las buenas actuaciones del guardameta han sido claves para mantenerse entre las principales alternativas de la Selección Colombia.

De esta manera, aunque Aldair Quintana aparece como el nombre que pudo haber dado la sorpresa, Córdoba considera que la actual nómina de arqueros reúne experiencia, presente y confianza, elementos fundamentales para afrontar el desafío mundialista de 2026.