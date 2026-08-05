Cambiaron las vías de 10 departamentos en Colombia: estas son las tecnologías que comenzó a implementar el Invías

A pocos días de finalizar el Gobierno Petro, Invías detalló los cambios que se llevaron a cabo en algunas vías colombianas con el objetivo de hacerles frente a los desafíos geológicos y climáticos que enfrentan los corredores viales del país.

Vía La Línea sigue en alerta: Invías actualizó el panorama de la emergencia y el paso controlado

Nuevos materiales para enfrentar viejos problemas

Entre las principales innovaciones se encuentra el concreto celular, un material de baja densidad que permite estabilizar terrenos en las carreteras colombianas. El Invías señala que esta tecnología resulta especialmente útil en zonas donde existen riesgos de asentamientos o deslizamientos.

Bioingeniería para proteger las carreteras

Otra de las soluciones implementadas corresponde a técnicas de bioingeniería, que combinan obras civiles con elementos naturales para estabilizar taludes y controlar la erosión, de acuerdo con la entidad.

Tachas solares para mejorar la seguridad vial

Según el Invías, se instalaron más de 24.000 tachas LED solares en puntos estratégicos. Estas señales luminosas aumentan la visibilidad del trazado de la vía para los conductores sin necesidad de conectarse a la red eléctrica, lo que facilita su instalación en corredores alejados y contribuye a mejorar la seguridad vial.

Las implementaciones buscan mejorar con tecnología los corredores viales. Foto: INVÍAS

El Invías informó que estas soluciones hacen parte de las obras que actualmente ejecuta en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cesar, Magdalena, Meta, Santander y Tolima

Cada proyecto utiliza tecnologías distintas según las necesidades del terreno. La entidad explicó que el propósito es incorporar herramientas más modernas que permitan aumentar la durabilidad de las obras y optimizar los recursos destinados al mantenimiento de la red vial.

Para el Invías, la incorporación de estos materiales y sistemas representa un paso hacia la modernización de la infraestructura vial colombiana. Tecnologías como el concreto celular, la bioingeniería y las tachas solares permiten construir carreteras más resilientes frente a las condiciones geográficas y climáticas del país, además de fortalecer la seguridad de quienes transitan por ellas.

Estos proyectos se realizan en el marco de la innovación, sostenibilidad y seguridad para extender la vida útil de las vías y reducir la necesidad de intervenciones frecuentes, especialmente en corredores donde las lluvias y los movimientos del terreno representan un desafío permanente.

Invías se suma a la polémica entre la ministra saliente de Transporte, María Fernanda Rojas, y la entrante, Elsa Noguera