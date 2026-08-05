Bogotá se mueve para el festivo del 7 de agosto: así operará el plan especial y el pico y placa regional

Colombia vuelve a vivir un nuevo puente festivo, esta vez en el marco de la Batalla de Boyacá, por lo que millones de ciudadanos toman la decisión de salir de sus hogares para dirigirse a otros destinos del país.

Cali restringe circulación por la posesión de Abelardo De La Espriella: ¿qué vehículos se salvan del día sin carro y moto?

Es por ello que varias organizaciones locales se preparan para lo que serán unas fechas de alto flujo vehicular tras la salida y llegada de varios coches y motocicletas.

En el caso de la capital de la nación, Bogotá, ha comenzado a preparar los planes de gestión que se presentarán en los próximos días.

Plan retornó y plan salida de Bogotá Foto: COLPRENSA

Al ser un puente de festivo atípico, el comportamiento de los viajes va a ser diferente a los otros vistos durante el año, ya que se estima una salida escalonada de usuarios a partir de la tarde de este jueves 6 de agosto, así como en la mañana del viernes 7 de agosto.

Refiriéndose al día que tendrá mayor registro de retorno, la Alcaldía indica que ese será el domingo 9 de agosto.

¿Cuáles son las proyecciones de vehículos para este puente festivo?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, para el puente festivo del 7 de agosto se proyecta la salida de 1.122.577 vehículos de Bogotá, mientras que se estima el ingreso de 1.013.096.

Así será la salida de cientos de vehículos para este puente festivo Foto: COLPRENSA

Ante estos números, y para poder atenderlos de la mejor manera, el distrito ha mencionado el despliegue de un operativo con la presencia de Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad, Gerentes en Vía y Policia de Tránsito.

Cada uno de ellos estará realizando monitoreos permanentes y gestión de tráfico en los principales corredores de ingreso y salidad de la capital.

Plan Éxodo y Retorno

La Secretaría de Movilidad también se ha pronunciado acerca del Plan Éxodo y Retorno para este puente festivo, al informar que se implementarán ajustes en los tiempos semáforicos en los corredores que tendrán mayor demanda durante estas fechas.

Las autoridades llaman a respetar las normas de tránsito en medio del alto flujo de viajeros. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Asimismo, se realizará una supervisión permanente en distintos puntos estratégicos, además de coordinar con las autoridades y alcaldías vecinas para poder brindar un mejor desplazamiento para los usuarios.

Para el plan retorno de este domingo 9 de agosto, la alcaldía va a activar algunas medidas especiales como intermitencias semafóricas en la Autopista Sur y el reversible de la Carrera Séptima, entre calles 245 y 183.

Pico y Placa Regional

Para poder brindar una buena circulación vehicular, la Alcaldía Mayor de Bogotá implementará el pico y placa regional, que será aplicado para todos los vehículos que ingresen por los nueve corredores de la ciudad.

La medida será de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Refiriéndose a los corredores principales, el distrito informa que los puntos en los que podrán ingresar los usuarios a la capital son: