Ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, pone la lupa sobre las obras atrasadas que recibirá el Gobierno de De La Espriella

A pocos días de la llegada del nuevo Gobierno nacional de la mano del presidente electo, Abelardo De La Espriella, varios de los ministros designados comienzan a informar acerca de las medidas y órdenes que van a implementar en el país al comenzar sus respectivos cargos.

La propuesta sobre el IVA a vehículos que concesionarios le plantean a Abelardo De La Espriella

Una de las integrantes del gabinete que se ha comunicado recientemente con medios ha sido la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, quien ha compartido detalles acerca del proyecto que tiene en mente la próxima administración de cara al sector de movilidad del país.

Por medio de un video divulgado en redes sociales, la exalcaldesa de Barranquilla se pronunció sobre las obras que aún se encuentran en proceso de construcción y que, incluso, han registrado varios retrasos.

Noguera afirmó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá como objetivo terminar las obras de infraestructura que durante bastante tiempo no han podido concretarse, con el fin de brindar mejores conexiones entre las regiones del país.

“Esta agenda de gobierno desde el Ministerio tendrá una prioridad muy clara: pasar de administrar obras a gerenciar resultados. Colombia no necesita más anuncios, necesita proyectos al servicio de la gente. Tenemos que ser más eficientes, reducir los altos costos logísticos, conectar mejor a las regiones y devolverle competitividad al país”.

#ProyectoColombia2026 | La ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, afirmó que el nuevo gobierno priorizará la entrega de obras de infraestructura que registran retrasos, con el propósito de garantizar resultados concretos para los colombianos.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Ci4O2YI9AI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026

Asimismo, la ministra designada afirmó que estas acciones permitirán concretar las metas de la próxima administración presidencial, que buscará cumplir las promesas de infraestructura anunciadas previamente.

“Creemos en un Estado que honra sus compromisos, que respeta las reglas de juego, que genera seguridad jurídica y también física, y que toma decisiones oportunamente para evitar que los colombianos sigan esperando años por obras que debieron entregarse hace mucho tiempo”.

Otros planes para el sector del transporte

Desde que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, la nombró como ministra designada de Transporte, la exgobernadora del Atlántico ha estado compartiendo durante los últimos meses los planes de acción que buscan fortalecer este sector en Colombia.

Dentro de los puntos mencionados por Noguera, su objetivo es devolver la seguridad jurídica al área de transporte y, de esta forma, atraer inversiones por parte de organizaciones extranjeras para que Colombia se convierta en una de las opciones más atractivas para el mercado.

Entre las prioridades del nuevo Gobierno está el respaldo a proyectos estratégicos como el Metro de Bogotá y el Metro de la 80 en Medellín. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Según la ministra designada, estas metas se alcanzarán mediante la aprobación, por parte del Estado, de permisos, licencias y consultas previas, cuando sean consideradas pertinentes.

Asimismo, señaló que la próxima administración está interesada en apoyar los grandes proyectos de infraestructura de movilidad que se desarrollan en las principales ciudades del país, entre ellos el metro de Bogotá y el metro de la 80 en Medellín.