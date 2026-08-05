¿Taxi legal o no? Bogotá estrena QR para desenmascarar a los vehículos que no están en regla

Dentro del marco del Día del Taxista, que se celebra cada 5 de agosto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha comenzado a entregar los códigos QR que serán instalados en cada uno de los taxis de la ciudad.

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La entidad ha comentado que, por medio de esta nueva herramienta, cada usuario de la capital que vaya a acceder a este servicio de transporte podrá verificar, en tiempo real, si tanto el coche como el conductor con el que hace el viaje se encuentran autorizados por el distrito.

Por medio de esta herramienta, la alcaldía busca prevenir la presencia de aquellos taxis que no tienen la autorización de rodar por las calles de Bogotá y así evitar cualquier caso que perjudique la seguridad del pasajero.

Al escanear el código QR, los ciudadanos podrán consultar la información del coche, así como la del conductor autorizado. Además, podrán confirmar si el servicio es legal.

Con esta estrategia, el Distrito busca combatir la informalidad y reforzar la confianza de los ciudadanos en el servicio de taxi. Foto: Getty Images

En caso de que el taxi no presente los requisitos o no esté registrado, el pasajero podrá acceder a un canal directo para reportar cualquier novedad que ocurra durante el transcurso del viaje.

Para el desarrollo de las primeras instalaciones de este sistema en los vehículos de transporte público, la Secretaría de Movilidad informó que los códigos QR se encontrarán en las ventanas traseras de los taxis.

De esta forma, se les permite a los ciudadanos la oportunidad de escanear los datos del vehículo antes o durante un viaje. Dentro del marco de la segunda fase, la alcaldía comenta que el código formará parte de la tarjeta de operación del vehículo.

La entidad destaca que esta herramienta forma parte de la plataforma digital “Mi Movilidad a un Clic”, en donde el objetivo es brindar un espacio de acercamiento entre el distrito y la ciudadanía, ofreciendo servicios que mejoren la experiencia de viaje de un pasajero.

Los primeros códigos QR fueron entregados en el Aeropuerto El Dorado, la Terminal de Transporte El Salitre y otros puntos estratégicos de la ciudad. Foto: Getty Images

“El gremio de taxistas ha sido históricamente un actor clave en la movilidad de la ciudad. Hoy, en su día, reconocemos su compromiso y damos un paso más hacia un servicio más confiable, seguro y cercano para todos los ciudadanos”, comentó Maria Fernanda Ortíz, secretaria de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad ha señalado que se ha entregado los primeros códigos QR a taxistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transporte El Salitre, además de zonas rosas y puntos estratégicos donde circulan diariamente miles de usuarios del servicio.

El distrito hace un llamado a los taxistas de Bogotá a instalar el código en sus vehículos para brindar un espacio más seguro para ellos y los ciudadanos.