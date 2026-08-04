Vehículo Spark azul, en las calles otra vez después de su inmovilización: Alcaldía de Cajicá entrega detalles del caso

Cuando todo parecía haber acabado con la historia del vehículo Chevrolet Spark azul, que había sido inmovilizado por las autoridades el pasado jueves 30 de julio de 2026, nuevos hechos indican que el coche se encuentra de nuevo rodando por las calles del país.

Conductor del Spark azul enfrenta otra denuncia: así fue el angustiante viaje que relató un pasajero

Los hechos fueron mostrados en redes sociales, en donde presuntamente estaría de nuevo transitando el coche por la ciudad de Bogotá. En horas de la noche, un ciudadano compartió una foto mostrando el coche con las placas ZIX013, las mismas del vehículo que ha realizado numerosas infracciones.

La noticia fue divulgada por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien pidió aclaración acerca de este acontecimiento y mostró su rechazo sobre la presencia de este vehículo, que en días anteriores había estado involucrado en una serie de infracciones.

“Le pido a la Secretaría de Movilidad y al alcalde Carlos Fernando Galán verificar si esta denuncia es cierta y si el imbécil del Spark azul ya está nuevamente en las calles. No podemos dejar que este sujeto siga conduciendo cualquier vehículo, luego de las denuncias en su contra al ser un peligro al volante”, exclamó el cabildante en su cuenta de X.

Pronunciamiento por parte de la Alcaldía de Cajicá

Para esclarecer los hechos sobre el vehículo Chevrolet Spark azul, SEMANA se contactó con la Alcaldía de Cajicá, municipio en donde se llevó a cabo la inmovilización del carro por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información compartida por la administración, se confirmó que al vehículo se le dio orden de salida del patio único de tránsito, teniendo en cuenta que sobre el mismo no recae ninguna orden judicial o administrativa que sea suficiente para una retención distinta a las que causó por infringir las normas de tránsito en la jurisdicción de Cajicá.

Adicionalmente, el presunto infractor de los hechos estuvo presente ante las autoridades de tránsito, en donde tenía a la mano los documentos necesarios para poder retirar el coche de patios.

Nuevo caso de intolerancia por parte del conductor del Spark Azul Foto: Imágenes extraídas de la página de X de @papoaminCD

La Alcaldía de Cajicá menciona que, acorde a la Ley 769 de 2002, no es obligatorio que el presunto infractor tenga que pagar las multas de tránsito que sobre él recaigan para poder retirar su carro de patios.

Finalmente, la administración del municipio informó a SEMANA que emitieron una alerta a las autoridades de Bogotá, Cali y Villavicencio, para que, en un posible caso de que llegara a haber alguna orden administrativa contra el coche, se tuviera en cuenta.

No obstante, ninguna de las tres ciudades se pronunció al respecto.

La historia del Chevrolet Spark azul

El vehículo Chevrolet Spark azul ha sido uno de los temas más conversados durante los últimos días por parte de los ciudadanos del país, en donde ha sido el responsable de un número de infracciones.

Dentro de los más reconocidos se encuentra el haber intentado subir a un puente peatonal, hecho que quedó registrado en videos y que terminaron circulando en redes, conllevando la reacción del distrito y conocer el paradero del ciudadano implicado.

Carlos Fernando Galán. Foto: Screenshot 'x'

Tras estos hechos, el conductor del vehículo llevó a cabo otras acciones, entre ellas retar a la administración del alcalde Galán, manejar en contravía y evadir pagar el peaje.

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, exclamó.

Ya el pasado 30 de julio de 2026, entidades y organismos del distrito, así como figuras políticas, publicaron acerca de la inmovilización del coche en Cajicá.

Dentro de este lapso, se informó acerca del número de infracciones y comparendos que ha realizado el conductor y que no ha pagado.

¡Inmovilizado el spark azul🚫! En Bogotá nadie puede pasarse la norma por la faja.



El vehículo que protagonizó maniobras temerarias y puso en riesgo a las personas ya fue inmovilizado.



Este resultado fue posible gracias a la investigación adelantada por la Secretaría y al… pic.twitter.com/w86h9CIGuz — María Fernanda Ortiz (@Maferoc) July 30, 2026

“Tiene 35 comparendos que ascienden a 24 millones. Por eso iniciamos el proceso administrativo para suspenderle la licencia de conducción. Incluso, ya habíamos iniciado el proceso de embargo a sus cuentas. Hasta el Nequi lo tiene embargado. También remitimos el caso de la Fiscalía General de la Nación por obstrucción de vías públicas y falsedad marcaria para que adelanten las actuaciones correspondientes”.

No obstante, con la salida del coche a patios, se espera un nuevo pronunciamiento por parte del distrito.