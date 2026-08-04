Franco Mastantuono tendría nuevo equipo tras su corto paso por el Real Madrid: “Ha dado el sí”

La historia de Franco Mastantuono en el Real Madrid está muy cerca de separar caminos. El argentino ha brillado por su ausencia en los últimos entrenamientos y todo estaría relacionado con las negocaciones que mantiene activas para marcharse a Italia.

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Mastantuono llegó al Real Madrid en agosto del año pasado y se hizo rápidamente con un lugar en el primer equipo; sin embargo, poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta el punto de ser considerado en la lista de salidas.

En la baraja de pretendientes había varios clubes interesantes, pero Fiorentina parece proclamarse como ganador de la puja. “Tras días analizando propuestas, la joven perla albiceleste ha dado el sí al proyecto de la viola y ambos clubes negocian ya los últimos flecos de una cesión que se antoja inminente“, informó el Diario Marca desde España.

La ausencia de Mastantuono en entrenamientos no se debe a temas físicos, sino administrativos. “El argentino no tiene ninguna molestia y el motivo es que tan solo espera ya a que se concrete su marcha a la Fiorentina”, agregó el medio español.

Si todo sale bien en las próximas horas, Franco Mastantuono firmará contrato a préstamo por un año con la Fiorentina de Italia.

Momento exacto del ingreso de Franco Mastantuono contra Osasuna Foto: Getty Images via AFP

Fabrizio Romano dio detalles

La noticia que resuena en España también fue abordada por Fabrizio Romano, famoso periodista italiano experto en materia de fichajes. “Franco Mastantuono será el próximo en salir cedido del Real Madrid, con la Fiorentina avanzando en las negociaciones”, indicó.

Fabrizio asegura que “la Fiorentina lidera la carrera, Franco está abierto a la operación y el acuerdo depende de la cobertura salarial. Negociaciones en curso”.

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El argentino no entra en los planes de José Mourinho, que ha pedido varios refuerzos al presidente Florentino Pérez y necesita abrir espacio para las nuevas figuras que se aproximan.

La historia de Mastantuono en el Real Madrid pondrá pausa en los próximos días. La esperanza es que gane rodaje en la Fiorentina y pueda volver cuando esté mucho más maduro para la exigencia del fútbol español.

¿Quién es Franco Mastantuono? Datos de su corta carrera

El delantero de 18 años se hizo mundialmente conocido por su salto desde la cantera de River Plate. En cuestión de tiempo recibió ofertas de los clubes más importantes del mundo e incluso se le alcanzó a comparar con la proyección de Lamine Yamal.

Real Madrid se adelantó al resto de interesados y lo fichó por 45 millones de euros.

En el conjunto merengue alcanzó a disputar 35 partidos, la mayoría de ellos como suplente. Su balance final fue de tres goles y una asistencia, una cifra bastante baja en comparación a titulares como Kylian Mbappé y Vinicius Jr.