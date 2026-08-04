En próximas semanas se podrían estar anunciando salidas en el Atlético Nacional. Según lo conocido por reportes recientes, dos jugadores continuarían sus carreras en otras latitudes: uno con rumbo a Europa y otro hacia su país.

El caso que más resuena es el de Juan Manuel Rengifo, de apenas 21 años. A dicho volante creativo, sensación durante la primera parte del año, se le ha relacionado con clubes del Viejo Continente.

Juan Manuel Rengifo, volante creativo del Atlético Nacional. Foto: Getty Images

De momento, no se especifica cuál va a ser su destino, pero tampoco se llega a negar que haya interés de elencos en Europa. La información la dio el periodista Mauricio Agudelo de Win Sports.

“Aclaración tema Rengifo en Atlético Nacional... hasta hoy, me dice un directivo, no hay ningún documento sobre la mesa, más allá del interés de varios clubes de Europa”, sentenció el comunicador el pasado 3 de agosto.

En este contexto, ronda otra información conocida por SEMANA en la que se asevera que antes del 1.° de septiembre el mediocampista saldrá del club hacia otra institución en el exterior.

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Así marcha el negocio

Este medio de comunicación pudo conocer que es verídico que un club busca los servicios de Rengifo; pero el que ofrece no satisface los deseos de Nacional. Hay una traba: el verdolaga pide que sea venta dejándole un porcentaje, mientras que quien ofrece quiere que se haga por la mitad.

Justo allí todo está estancado. Será cuestión de ver si entre las partes logran acercar posturas para el beneficio de ambas sobre la ficha de Juan Manuel Rengifo.

Extranjero de Nacional es buscado en Argentina

Atlético Nacional podría pasar de sentir que tiene su plantel al 100 % conformado a que le queden espacios en la nómina por la salida de Rengifo y de otro: Milton Casco.

Según han revelado en Argentina, país del que es el lateral izquierdo: “El Lobo sueña con repatriar a Milton Casco”, según la reciente publicación de TyC Sports.

Al parecer, no es la primera vez que dicho club intenta arrebatar el defensor al verde colombiano: “Ya había posado sus ojos en él a fines de 2025 cuando se terminó de consumar su salida de River luego de 10 temporadas”.

“Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín”, se informó.

Hasta ahora el elenco argentino no posee chance de sumar a Casco, aun queriéndolo mucho. Esto se debe a que “no tiene cupos para reforzarse y, para liberar uno, deberá desprenderse de un futbolista al exterior”.

Milton Casco (izq.) jugando con Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Andrés López-Colprensa

“En caso de no poder concretar su retorno en este mercado de pases, buscarán hacerlo en diciembre, cuando se termina su contrato con el equipo colombiano”, se expresó.

A su vez, se ha dicho que Casco se encuentra comprometido con Atlético Nacional y que solo abriría la posibilidad de irse cuando su vínculo contractual firmado se acabe a finales de 2026.