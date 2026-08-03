Carlos Antonio Vélez le habló claro a Lucas González por movimiento con Armani, Morelos, Tesillo y Cardona: “Me decepcionó”

Atlético Nacional le pasó por encima a su rival y debutó por todo lo alto en la Liga BetPlay 2026-II. El equipo verde se impuso 3-0 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay, de Montería, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del campeonato.

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El conjunto verdolaga mostró su jerarquía en el primer partido del campeonato, debido al aplazamiento del compromiso contra Boyacá Chicó en Tunja, correspondiente a la primera fecha. Atlético Nacional fue efectivo desde los primeros minutos y encaminó la victoria con un tanto de Marlos Moreno apenas a los ocho minutos.

El equipo antioqueño amplió la diferencia al 18’ por intermedio de Andrés Sarmiento, quien definió una acción colectiva, mientras que Alfredo Morelos sentenció el marcador al 32’ con el tercer gol de la tarde. El resultado fue suficiente para un 3-0 definitivo y para ratificar el buen inicio en un semestre de alta exigencia y sin margen de error.

Este encuentro estuvo marcado por una suspensión temporal en el primer tiempo debido a disturbios en una de las tribunas del Estadio Jaraguay, situación que obligó al árbitro a detener las acciones por varios minutos antes de reanudar el compromiso. Todo se desató por conflicto entre barras de Atlético Nacional procedentes de Medellín y Bogotá.

Partido de Jaguares vs. Nacional, suspendido por incidentes en la gradería e invasión Foto: Captura a videos redes A.P.I y @nacionaloficial

En la segunda parte, Atlético Nacional afrontó otro reto: administrar la ventaja. Al final, logró conseguirlo, incluso con 10 jugadores en la cancha tras la expulsión de Andrés Román al minuto 65. Pese al amplio marcador conseguido en Córdoba y a una nómina llena de referentes desde el pitazo inicial, para Carlos Antonio Vélez hubo un detalle que le generó decepción.

Vélez le manda mensaje a Lucas González

En su espacio ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez criticó la nómina titular de Atlético Nacional ante Jaguares de Córdoba, y todo porque las joyas o juveniles del club fueron suplentes, dejando a referentes como Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona y Alfredo Morelos desde el pitazo inicial.

Carlos Antonio Vélez y Edwin Cardona Foto: Captura Win Sports // AFP

“Cuando vi la alineación y vi esos tótems ahí, los capos del vestuario, a los que el anterior DT había relegado, resulta que ahora este señor los empodera. Le volvió a entregar la capitanía a Cardona. Esos jugadores en el camerino son un peligro”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Luego se refirió al tema de la edad y dejó por sentado que le sorprende que jugadores como Juan Rengifo o Nicolás Rodríguez hayan sido suplentes. “Nómina llena de viejos con un promedio de 32 años”, lanzó el periodista, quien además hizo el recuento de la formación de Lucas en Montería.

Los jugadores que pasan de los 30 años vs. Jaguares

De los 11 jugadores, 8 pasan de los 30 años, según la formación presentada: Franco Armani (39), Andrés Román (30), William Tesillo (36), Milton Casco (38), Jorman Campuzano (30), Mateus Uribe (35), Edwin Cardona (33) y Alfredo Morelos (30). Solo tres estaban con menos de 30: Andrés Sarmiento (28), Marlos Moreno (29) y Simón García (21).

"Me decepcionó Lucas González con la nómina que puso ayer; un partido que tuvo 30' minutos a un equipo en cancha, contra un Jaguares que no apareció en el terreno de juego; después aparecen los incidentes que paran el partido y a partir de eso comienza otro partido. Me decepcionó… pic.twitter.com/JlOzMjBzkv — Win Sports (@WinSportsTV) August 3, 2026

Este detalle poco le gustó a Vélez, quien afirmó que Lucas le entregó el equipo a los “dueños del vestuario” y que va a ser “esclavo” de esos jugadores. Las críticas van más allá del 3-0 registrado y del trámite que Lucas González le dio a Jaguares en su propia cancha.