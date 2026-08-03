Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el picante Bucaramanga vs. Cúcuta: así van los ocho

Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo abrieron la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Fue este lunes, 3 de agosto, en el estadio Américo Montanini, en uno de los clásicos más sonados del país.

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Al final, leopardos y motilones empataron 1-1 con dos goles seguidos, en el primer tiempo, que producen efectos distintos para cada uno en la tabla de posiciones de la competencia.

Empate en el Montanini 🏟️#ElClásicoBucXCúc [ 🐈 1️⃣ X 1️⃣ 🏹 ] pic.twitter.com/B4QmykGCbA — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) August 4, 2026

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras el Bucaramanga vs. Cúcuta

Los ocho parciales están conformados de la siguiente forma: América de Cali es líder con seis puntos, mismos que Águilas Doradas, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, que asoman del segundo al cuarto puesto respectivamente.

Con el empate de este lunes, Bucaramanga se mete en el quinto puesto con cinco puntos, mientras que el grupo de los ocho lo cierran Once Caldas (cuatro puntos), Llaneros (cuatro puntos) y Atlético Nacional (tres puntos).

Varios equipos de peso, como Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe y hasta el vigente bicampeón, Junior de Barranquilla, están por fuera de los ocho parciales.

Pasto, Junior, Internacional de Bogotá, Jaguares y Boyacá Chicó no han podido sumar en los partidos que han jugado.

Lo cierto es que el campeonato apenas comienza, y seguramente la tabla de posiciones de la competencia se va a ir acomodando conforme avancen las jornadas. Mientras tanto, se está a la espera que varios históricos sumen más de a tres, para que se metan en la pelea por la clasificación.

Así se jugará el resto de la fecha 3 en la Liga BetPlay 2026-ll

Martes, 4 de agosto de 2026

4:10 p.m. Llaneros vs. Fortaleza

6:15 p.m. Deportes Tolima vs. Deportivo Independiente Medellín

8:20 p.m. Millonarios vs. Deportivo Pasto

Miércoles, 5 de agosto de 2026

6:15 p.m. Internacional de Bogotá vs. Jaguares FC

8:30 p.m. Once Caldas vs. América de Cali}

Martes, 15 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Santa Fe (horario a confirmar por Dimayor)

Martes, 29 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Alianza Valledupar FC (horario a confirmar por Dimayor)

Miércoles, 30 de septiembre de 2026