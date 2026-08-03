A un titular de Atlético Nacional lo buscan desde Argentina: revelan estrategia para ficharlo

La prensa argentina revela que Gimnasia y Esgrima La Plata estaría interesado en fichar a Milton Casco, lateral izquierdo titular de Atlético Nacional. De hecho, reportan que el lobo volvería a la carga por el experimentado jugador.

Decisión que afecta a Juan Rengifo en Atlético Nacional: notificación sería oficial en próximos días

Tabla de reclasificación tras las victorias de Atlético Nacional y América: Santa Fe se hunde

Y es que todo apunta a que Milton Casco, de 38 años, ya habría sido pretendido por Gimnasia en el pasado, concretamente cuando se acabó su paso por River Plate, a finales de 2025. Sin embargo, Nacional le ganó el pulso al equipo de La Plata.

De hecho, Gimnasia estaría preparando una estrategia para fichar a Casco, y de ser exitosa, podría tener efecto en diciembre de 2026. La información empieza a hacer ruido, tanto en Argentina como en Colombia.

“Gimnasia sueña con repatriar a Milton Casco”

“El Lobo sueña con repatriar a Milton Casco, ya había posado sus ojos en él a fines del 2025 cuando se terminó de consumar su salida de River luego de diez temporadas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín“, contó TyC Sports.

Y añaden: “La principal traba para Gimnasia es que no tiene cupos para reforzarse y, para liberar uno, deberá desprenderse de un futbolista al exterior. En caso de no poder concretar su retorno en este mercado de pases, buscarán hacerlo en diciembre, cuando se termina su contrato con el equipo colombiano”.

El Lobo sueña con repatriar a Milton Casco, ya había posado sus ojos en él a fines del 2025 cuando se terminó de consumar su salida de River luego de diez temporadas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente emigró a Atlético Nacional de Medellín.



La… pic.twitter.com/jgBTzMvxLb — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2026

Milton Casco ya jugó en Gimnasia, para 2009. En 2012 pasó a Newell’s y en septiembre de 2015 llegó a River Plate, donde marcó una época dorada. A día de hoy se concentra en hacer una buena campaña con Atlético Nacional.

Actualmente, Casco coincide con Franco Armani en Nacional. Son dos referentes del glorioso River Plate, que en los últimos años se hizo con varios títulos bajo las órdenes de Marcelo El Muñeco Gallardo.

Altas y bajas en Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2026-ll

De ser cierto el rumor desde Argentina, Nacional tranquilamente podría contar con Milton Casco en este segundo semestre de 2026. Los verdolagas solo pelearán por torneos locales (liga y copa) debido a su prematura salida de la Sudamericana a principio de año.

Milton Casco (izq.) jugando con Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Andrés López-Colprensa

Sobre las altas del semestre, Nacional confirmó a Kevin Parra, Yeicar Perlaza, Luis Maquínez y Franco Armani. Ya en cuanto a bajas, se hicieron oficiales las salidas de David Ospina, Dairon Asprilla y Juan Francisco Bauzá.

Además, el rey de copas colombiano contrató como su nuevo entrenador a Lucas González, quien llegó en reemplazo de Diego Arias.