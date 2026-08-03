El crack de Colombia en el Mundial que sueña con jugar en América de Cali: hinchas se ilusionan

Jefferson Lerma, el volante de 31 años que sueña con jugar en América de Cali. Viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia y aunque aún tiene contrato con Crystal Palace, dejó clara su intención de vestirse de escarlata.

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Fue en diálogo con SEMANA que Lerma lo dejó claro: “Me gustaría volver a Colombia, especialmente al América de Cali”. Siendo un nombre de jerarquía en el mediocampo de Colombia, desde hace varios años, la reacción de los hinchas escarlatas no se hizo esperar.

“Siempre lo he dicho (regresar al América), es algo que está dentro de mi proyecto de vida. Vamos a ver qué pasa”, añadió Jefferson sobre la posibilidad de regresar al país y defender a los diablos rojos.

De momento, en Colombia, Jefferson Lerma solo ha jugado con el antiguo Atlético Huila. Dio el salto a Europa joven y ha defendido los colores del Levante de España, Bournemouth y Crystal Palace de Inglaterra.

Jefferson Lerma con su equipo: el Crystal Palace de Inglaterra. Foto: CameraSport via Getty Images

Jefferson Lerma y el Real Madrid: el sueño contado por su mejor amigo

Pero parece que América de Cali no es la única meta para Jefferson Lerma. El mejor amigo del jugador colombiano, Camilo Rodallega, habló con SEMANA durante el Mundial 2026 y reveló que uno de los sueños de Lerma es llegar al Real Madrid.

Hablando de que Jefferson es un soñador, Rodallega dijo: “Inclusive, le preguntas a Jefferson: ¿En qué equipo le gustaría jugar aún con los años? Y él te va a decir: ‘A mí me gustaría jugar en el Real Madrid’, porque nunca deja de soñar. Él dice que soñar es gratis, y que Dios se encargará del resto”.

Solo el pasar del tiempo dirá si Jefferson Lerma logra cumplir esa meta que su mejor amigo, de hace más de 15 años, le dijo a este medio. Por ahora, con el profesionalismo que lo caracteriza, el volante se prepara para una nueva temporada en Europa.

Camilo Rodallega y Jefferson Lerma Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADAS A SEMANA API

Lermoso, como le dice Camilo Rodallega a Jefferson, tiene contrato con Crystal Palace hasta junio de 2027. Es decir, aún le queda una temporada con el equipo de Londres, donde hizo historia y se metió como uno de los futbolistas más importantes en la historia del club.

De ser una institución con sequía de títulos a ganar la FA Cup, Community Shield y Uefa Conference League: Crystal Palace, con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, ha tenido una transición memorable que ha dado bastante de qué hablar.