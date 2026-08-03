“Aguantando cuernos, cualquier relación dura”: modelo mexicana expone presunta infidelidad de J Balvin

El cantante colombiano J Balvin vuelve a estar en el centro de la conversación tras la difusión de imágenes y testimonios publicados por la creadora de contenido e influenciadora mexicana Melanie Pavola. A través de sus perfiles en redes, la modelo afirmó haber mantenido una relación con el artista urbano durante un periodo que coincidió con el embarazo de su actual pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, con quien Balvin tiene un hijo llamado Río, nacido en junio de 2021.

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Hasta el momento, ni el intérprete de Mi gente ni su pareja han emitido ningún pronunciamiento oficial respecto al testimonio viral en redes sociales. El caso ha generado diversas posturas entre los usuarios de internet.

“Valentina Ferrer... supe que serías la madre de mi hijo. Eres luz, alegría y baile”. Foto: Instagram de J Balvin

El foco de la controversia comenzó cuando Melanie Pavola compartió en su cuenta verificada de Instagram una serie de fotografías junto al cantante paisa en un espacio que aparenta ser un camerino. La publicación estuvo acompañada por un fragmento del tema Ambiente, interpretado por Balvin. Ante las preguntas y críticas de los cibernautas, quienes cuestionaron el propósito de revelar dicho material, Pavola afirmó que el artista la tiene bloqueada de sus canales oficiales e insinuó que los hechos ocurrieron tiempo atrás.

Posteriormente, a través de sus historias en la misma red social, la influenciadora relató su versión de un supuesto encuentro en la ciudad de Nueva York que habría tenido lugar entre 2020 y 2021. Según las afirmaciones de la modelo, habría decidido distanciarse al enterarse del embarazo de Valentina Ferrer.

“Para aquellas que andan ahí de ardidas por J Balvín. Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos lo de nosotros, hacemos el amor, y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York’. En ese momento, agarré mis cosas y me fui”, dijo en un video.

“Le mandé mensaje a Valentina diciéndole: ‘Oye, ¿sabes qué?, acabo de tener relaciones con tu pareja. Yo no sabía que estabas embarazada y, mucho menos, me lo contó hasta el último. Una disculpa’... aguantando cuernos, cualquier relación dura”, agregó.

@desparejadosec 👀🔥 ¡Polémica alrededor de J Balvin! La modelo e influencer mexicana Melanie Pavola generó revuelo en redes tras asegurar públicamente que habría tenido un encuentro íntimo con el cantante en Nueva York, cuando Valentina Ferrer estaba embarazada de su hijo Río. 📸 Para acompañar sus declaraciones, compartió fotografías antiguas junto al artista, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre los usuarios. Hasta el momento, J Balvin y Valentina Ferrer no se han pronunciado sobre estas afirmaciones. 💬 ¿Qué opinas de esta versión? Te leemos 👇 #JBalvin #MelaniePavola #ValentinaFerrer #Farándula #Noticias ♬ sonido original - Desparejados

Ante los señalamientos y críticas por su publicación, lejos de guardar silencio, Pavola respondió a algunos mensajes, llegando a mofarse de la situación. Ante un seguidor que le pidió respetar a la pareja, escribió: “Ellos no estaban casados”.

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Pocas semanas antes de la viralización del contenido de Valentina Ferrer, tanto la modelo argentina como el artista antioqueño se pronunciaron en sus canales oficiales sobre la posibilidad de ampliar su núcleo familiar.

Ferrer respondió de manera abierta a sus seguidores sobre la opción de tener un segundo hijo. Por su parte, el cantante colombiano J Balvin expresó recientemente su deseo de tener una hija y manifestó que espera que sea “lo más pronto posible”. Estas declaraciones alimentaron la expectativa de sus seguidores sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia Ferrer-Osorio.