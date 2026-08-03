Integrante de Los Chicaneros se quebró al confesar que perdió al bebé que esperaba: “Me despido”

La despedida que Antonia Botero publicó en sus redes sociales conmovió a miles de personas. Un video acompañado de una vela, flores, un peluche y la ecografía de su embarazo fue la manera en la que la creadora de contenido decidió decirle adiós a Ema, la bebé que esperaba junto al influenciador Chavi.

Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ estallaron contra dos participantes por un imperdonable error

El mensaje, cargado de emoción, rápidamente generó cientos de muestras de apoyo de seguidores y colegas del mundo digital.

“Te amaremos para siempre, Ema MB. Abraza mucho a Thiago y a Gael de nuestra parte”, escribió la integrante de Los Chicaneros, recordando también a los dos hijos que había perdido en embarazos anteriores.

Con esa publicación confirmó el duro momento que atraviesa junto a su pareja, una experiencia que ambos habían decidido mantener lejos del ojo público mientras avanzaba la gestación.

Después de la despedida, Antonia volvió a pronunciarse con otra reflexión en la que expresó el vacío que dejó la partida de la pequeña.

“Hoy me despido de Ema. Eras nuestro sueño y nuestra ilusión. Hoy nos duele el alma. Eres mi otro angelito”, manifestó, dejando ver el impacto emocional que ha significado esta nueva pérdida para su familia.

Ex de Paola Rey sorprendió con declaraciones sobre la actriz y reveló por qué no tiene nueva pareja

Hasta el momento, la influenciadora no ha explicado qué provocó el fallecimiento de la bebé. En cambio, sus publicaciones se han concentrado en honrar su memoria y agradecer el respaldo que ha recibido durante estos días de duelo.

Tras conocerse la noticia, Chavi también decidió compartir unas palabras con sus seguidores. Además de recordar la felicidad que sintieron cuando supieron que serían padres nuevamente, salió en defensa de Antonia frente a los comentarios de quienes cuestionaron que hablaran públicamente de una situación tan personal.

Según explicó, hacer visible su historia no respondió al interés de generar atención en redes sociales, sino a la intención de demostrar que este tipo de pérdidas también hace parte de la realidad de muchas familias.

“Nos ilusionamos mucho con tu llegada, hicimos planes, y nos hiciste muy felices”, escribió al despedirse de Ema.