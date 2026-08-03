Anuncio oficial sobre Gustavo Puerta: el comunicado tomó por sorpresa a la prensa española

Varios periodistas españoles se mostraron sorprendidos por el regreso de Gustavo Puerta a entrenamientos con el Racing de Santander. El colombiano fue figura revelación en el Mundial 2026 y se suponía que su futuro estaba fuera del club, pero ahora hay posibilidades de mantenerse otra temporada más.

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El cuadro verdiblanco ha puesto un precio de 20 millones de euros para cualquier equipo interesado en los servicios de Puerta. Hasta ahora la única oferta confirmada ha sido la de Bologna, que puso sobre la mesa 16 millones de euros y recibió respuesta negativa.

Cuando el vallecaucano fue convocado a la Copa del Mundo por la Selección Colombia, los medios españoles dieron por hecho que no regresaría y su capítulo con el Racing había terminado. Sin embargo, a estas alturas del mercado no hay nada concreto para el futuro de Gustavo Puerta.

En ese orden de ideas, el colombiano se presentó a entrenamientos y sorprendió a los medios de comunicación que asistieron este lunes a la sede deportiva en La Albericia.

Gustavo Puerta no solo se presentó a entrenar con el Racing de Santander, sino que hace parte de los trabajos con el resto del grupo. Eso quiere decir que está disponible para el primer partido de la temporada contra Villarreal, programado para el próximo 16 de agosto en los Campos de Sport de El Sardinero.

A menos que algo cambie en los próximos días, el colombiano está comprometido con el proyecto de mantenerse en primera división y cumplirá su contrato firmado hasta 2029.

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Puerta ha dejado todo en manos de sus representantes. El volante revelación de la Selección Colombia ha sido relacionado con clubes de Italia, Inglaterra o Portugal; sin embargo, no ha llegado una propuesta que pueda colmar las expectativas del club dueño de sus derechos.

“La principal novedad de la sesión matinal del cuadro cántabro fue la vuelta de Gustavo Puerta y Jorge Salinas, que vieron ampliadas sus vacaciones de verano tras haber disputado el Mundial 2026 con la Selección de Colombia y el Campeonato Europeo Sub-19 con España, respectivamente”, apunta el comunicado emitido por el Racing de Santander.

Gustavo Puerta, volante de Racing de Santander y la Selección Colombia. Foto: realracingclub.es

Periodistas sorprendidos con Gustavo Puerta

Los periodistas más cercanos a la actualidad del Real Racing Club han quedado gratamente sorprendidos por la presencia de Gustavo Puerta en la pretemporada.

“No esperaba esto a menos de dos semanas de LaLiga. Mantener a Gustavo Puerta y Jorge Salinas serían los dos mejores fichajes del verano del Racing”, apuntó Mario Jimenez.

Rubén Báez también reaccionó: “Sería de elogiar y agradecer que dos equipos como Málaga y Racing pudieran mantener el grueso de jugadores que los hicieron ascender. A mí, lo de Puerta, con el Mundial que hizo, me parecería muy sorprendente”.