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Vozinha fue presentado por su nuevo equipo: lo recibieron como héroe y firma hasta 2027

El arquero de Cabo Verde se convirtió en la figura revelación del Mundial 2026, luego de sus partidazos ante España, Uruguay y Argentina.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de agosto de 2026 a las 6:29 a. m.
Vozinha llegó a Chile para firmar con Colo-Colo.
Vozinha llegó a Chile para firmar con Colo-Colo. Foto: @colocolo

Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026, llegó a Chile en la noche del domingo y fue presentado ante la afición como nuevo jugador de Colo-Colo. Aunque hubo dudas sobre su llegada tras aplazar el viaje sin una razón de peso, cumplió su palabra y aterrizó para firmar contrato hasta 2027.

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“Vozinha ya está en Chile”, fue la primera publicación oficial del equipo chileno en una noche histórica. Acto seguido, subieron videos y fotos del recibimiento multitudinario en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago.

El arquero caboverdiano atendió a la prensa local e internacional, hablando sobre sus sensaciones de este nuevo capítulo en su carrera a los 40 años de edad.

“Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas para esperarme. Nos vemos pronto en el Monumental”, apuntó.

Colo-Colo informó que Vozinha tendrá exámenes médicos el lunes por la mañana, antes de ser presentado a la afición el próximo martes en el Estadio Monumental.

El jugador firmará un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año más, según el presidente de El Cacique, Aníbal Mosa.

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La hinchada de Colo-Colo se hizo sentir en el aeropuerto con pancartas y cánticos para recibir a su nueva figura. Aunque Vozinha llega en el ocaso de su carrera, fue la figura revelación del Mundial 2026 y acumuló millones de seguidores en Instagram.

Cabo Verde hizo un debut mundialista para la historia, llegando hasta dieciseisavos de final, mucho de eso gracias a las espectaculares atajadas de su portero y la valentía de un grupo de jugadores que superaron las expectativas de todo el planeta.

¿Quién es Vozinha? Así ha sido su carrera

Josimar José Évora Días, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación en fase de grupos contra campeones del mundo como España y Uruguay.

En dieciseisavos de final, enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

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Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la temporada pasada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal, una actividad que alternaba dando clases de voleibol playa.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

*Con información de la AFP.