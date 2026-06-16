El Mundial le cambió la vida a Vozinha: de desconocido a tener más de siete millones de seguidores

El Mundial 2026 comenzó a dejar historias inesperadas, de esas que llenan el corazón de los aficionados. Mientras países como España, Francia y Argentina concentran buena parte de la atención mediática, al ser los favoritos al título, uno de los nombres que más impacto ha generado en redes sociales durante los primeros días del torneo es el de Vozinha, veterano portero del seleccionado de Cabo Verde.

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De nombre de pila Josimar José Évora Días, el guardameta de 40 años que juega en el GD Chaves de la segunda división de Portugal se convirtió en una sensación mediática tras su histórica actuación frente a la Roja en el debut de su país en una Copa Mundial.

Vozinha se convirtió en la gran figura del partido tras realizar siete atajadas, evitando así cualquier anotación del conjunto español, por lo que se convirtió en el portero de mayor edad en debutar en las copas mundiales con su arco en cero. Su actuación lo llevó a ser elegido como el MVP del encuentro y provocó una explosión de popularidad en redes sociales.

El raquero Vozinha fue catalogado como la gran figura del en encuentro para darle a su selección, Cabo Verde, el primer punto en toda la historia de los mundiales, al igualar 0-0 con España en el arranque del Grupo H. Foto: FIFA

El arquero pasó de tener cerca de 50.000 seguidores en Instagram a superar los siete millones en menos de 24 horas. La cifra se agiganta cuando se observa que es 13 veces más grande que la población total de su país (530.000 habitantes, aproximadamente).

Usuarios en Reddit y distintos medios deportivos, como CazéTV, en Brasil, incentivaron a las personas a seguir la cuenta oficial del arquero mientras se disputaba el encuentro frente a España.

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Vozinha es uno de los símbolos de la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026. El portero nació en Mindelo en 1986 y construyó gran parte de su carrera en clubes de media tabla y de divisiones inferiores en ligas como las de Chipre, Eslovaquia o Angola.

Una de las primeras imágenes icónicas de este certamen es el emotivo llanto de Vozinha llorando tras el empate histórico, mientras reconocía que nunca imaginó el impacto mundial que tendría su actuación.

Los jugadores de España Laporte (der.) y Cubarsí (izq.), intentan cabecear un balón, pero Vozinha , con mucha seguridad, lo impide. Foto: @SEFutbol

El guardameta, en declaraciones para AS España, señaló que tenía estudiada a la selección campeona de Europa, que sabía que el estilo de los dirigidos por Luis de la Fuente era “de mucha posesión y de recortar para centrar”. Eso hizo, según dio a entender, que fuera fácil de predecir lo que ocurrió luego en Atlanta.

“Tenía que estar muy concentrado. Pero por la posesión que tuvieron, deberían haber pateado y centrado más. Fue un gran partido”, concluyó.