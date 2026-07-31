Jugó en Real Madrid y podría ser fichaje en el FPC: estuvo en el 8-0 ante Millonarios

Derik Osede es un defensor central de 33 años que se formó en Real Madrid, y ahora suena como posible nuevo refuerzo del Deportivo Pasto. De momento se trata de un rumor, aunque su historia genera bastante ruido entre la prensa y los aficionados.

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Osede no solo se formó en Real Madrid, sino que llegó a jugar en el primer equipo. De hecho, estuvo en la histórica goleada que el cuadro merengue le propinó a Millonarios (8-0), el 26 de septiembre de 2012.

Eso quiere decir que a Derik Osede lo dirigió José Mourinho en Real Madrid. El día del partido contra Millonarios, The Special One le dio ingreso sobre los 73′.

Pero, ¿por qué Osede suena para llegar al Deportivo Pasto? Quien entregó la información fue el periodista Sebastián Hurtado de Win Sports. Todo apunta a que los próximos días serán claves en cuanto al tema.

“Derik Osede entrena con Deportivo Pasto”

“Derik Osede Prieto (33) se entrena con Deportivo Pasto. Central español, con nacionalidad nigeriana, formado en el Real Madrid”, empezó contando Hurtado en su cuenta de X.

Y siguió: “Debutó con el primer equipo el 26 de septiembre de 2012, cuando José Mourinho lo hizo ingresar al minuto 74, en reemplazo de Fabio Coentrão, en la goleada 8-0 sobre Millonarios por el Trofeo Santiago Bernabéu. Campeón de Europa Sub-19 con España y con experiencia en Inglaterra, Irlanda, Finlandia y España”.

Finalmente, sentenció: “El zaguero busca convencer a Jonathan Risueño para convertirse en nuevo jugador del Deportivo Pasto”.

🚨EXC. Derik Osede Prieto (33) entrena con Deportivo Pasto.



🇪🇸 Central español, con nacionalidad nigeriana, formado en el Real Madrid.



⚪ Debutó con el primer equipo el 26 de septiembre de 2012, cuando José Mourinho lo hizo ingresar al minuto 74, en reemplazo de Fabio Coentrão,… pic.twitter.com/TXzicYfAYz — Sebastián Hurtado (@SebasHurtado93) July 31, 2026

El panorama es más claro, tomando en cuenta que la decisión final estaría en manos del propio técnico del Deportivo Pasto. Se entiende que, según lo que ve el estratega español de 43 años, Derik Osede tendría un lugar o no en el cuadro volcánico.

Recorrido de Derik Osede, que jugó en Real Madrid y suena para Deportivo Pasto

Sin consolidarse en Real Madrid, Transfermarkt reporta que Osede se ha desempeñado en clubes de renombre como Bolton (Inglaterra) y RCD Deportivo La Coruña (España). De resto, a tenido paso por varios países.

Alcoyano (España), Waterford FC (Irlanda), FC Inter (Finlandia) son otros de los clubes que han contado con los servicios del defensor central. En caso de que se concrete su posible llegada al Deportivo Pasto, sería su primera experiencia en el FPC.

📯 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



¡Derik Osede es rojiblanco!



Defensa central de 32 años con amplia experiencia tanto en el fútbol español como en el extranjero. pic.twitter.com/ZIoW1y4H5f — U.D. Barbastro (@UD_Barbastro) January 12, 2026

El último equipo de Osede fue UD Barbastro de la segunda federación en España. Reportan que el contrato terminó en junio de 2026.