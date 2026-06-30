Wilson Morelo, histórico delantero del fútbol profesional colombiano, ha decidido retirarse del profesionalismo a los 39 años de edad. En el segundo semestre continuará haciendo parte del Deportivo Pasto, pero como asistente del técnico Jonathan Risueño.

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“Hoy cierro el capítulo más hermoso de mi vida como futbolista profesional. Cuando era un niño soñaba con vivir de este deporte. Parecía imposible, pero Dios tenía un propósito mucho más grande para mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Morelo es ídolo histórico de Independiente Santa Fe, aunque también vistió la camiseta de América de Cali, Millonarios, Deportes Tolima y Águilas Doradas. Fuera del país pasó por Rayados de Monterrey, Pachuca y Colón.

“Dios fue bueno, Dios fue fiel. Él me sostuvo en cada victoria, en cada derrota, en las lesiones, en los momentos de incertidumbre y en cada paso de este camino. Todo lo que viví fue por su gracia, y a Él le doy toda la honra y toda la gloria”, agregó el goleador cordobés.

El último campeonato de su carrera lo jugó con el Pasto, pero tuvo poco protagonismo. “Gracias a cada club que creyó en mí, a los presidentes, directivos, entrenadores, compañeros, cuerpos médicos, utileros y a todas las personas que hicieron parte de esta historia“, apuntó.

“Gracias a cada afición que me abrió las puertas de su corazón y me acompañó durante tantos años. Llevaré ese cariño conmigo para siempre“, agregó.

Títulos y cifras de Wilson Morelo

Wilson Morelo se retira del fútbol con seis títulos en su palmarés: dos ligas colombianas, una Copa Colombia, una liga argentina, una Champions League de la Concacaf y una Copa Sudamericana.

Con la camiseta de Santa Fe marcó 95 goles en total, quedando en la retina de los hinchas del cuadro cardenal por sus aportes en la época dorada. Su carrera cerró con 177 anotaciones contando todos los clubes por los que pasó.

Wilson Morelo fue el goleador de la Copa Sudamericana en 2015 Foto: LatinContent via Getty Images

“Quiero hacer una mención muy especial a mi esposa. Amor, gracias por caminar a mi lado, por tus oraciones, por sostener nuestro hogar, por levantarme cuando más lo necesité y por recordarme siempre que nuestra identidad está en Cristo. Esta carrera también es tuya“, añadió el delantero en su emotiva carta.

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Morelo anunció que seguirá ligado al fútbol. “Hoy termina mi carrera como futbolista profesional, pero no termina mi propósito. Comienza un nuevo desafío, con la misma pasión y el deseo de seguir sirviendo al fútbol desde otro lugar. Si alguien me preguntara cuál fue la mayor victoria de mi vida, respondería sin dudarlo: haber conocido a Jesucristo y comprobar que Él nunca falla”, sentenció.

“Gracias, fútbol, por hacer realidad el sueño de aquel niño”, finalizó.