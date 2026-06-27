El nuevo elegido para tomar las riendas de Atlético Nacional: Lucas González asumirá el cargo de director técnico

Luego de haber quedado como subcampeón del torneo de Apertura de la Liga BetPlay 2026-1 ante el Junior de Barranquilla, Atlético Nacional ha venido durante los últimos días forjando un cambio de estructura, tanto en el cuerpo técnico como la administración.

Los malos resultados durante el primer semestre del año han provocado el malestar de los hinchas verdolagas, cuyas expectativas para la temporada restante implican ver al denominado Rey de Copas alzando un trofeo más.

Es por ello que, tras la salida de Diego Arias, el técnico indicado para rearmar el proyecto deportivo de Atlético Nacional será nada más y nada menos que Lucas González, el bogotano de 45 años, quien asumirá el cargo el próximo semestre.

La noticia ya fue compartida por el conjunto verdolaga en sus cuentas sociales, en donde emitieron un comunicado aclarando el nuevo fichaje para Atlético Nacional.

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