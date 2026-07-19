Mundial 2026: horarios y artistas confirmados para el esperado show de medio tiempo de la final

La Copa Mundial de la Fifa 2026 llegará a su desenlace este domingo, 19 de julio, con la gran final entre España y Argentina, un encuentro que se disputará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) y marcará el cierre del torneo tras 104 partidos.

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Además del atractivo deportivo, la definición del campeonato estará acompañada por un espectáculo inédito organizado por la Fifa. Por primera vez en la historia de una final mundialista, el entretiempo incluirá un show musical al estilo del tradicional espectáculo del Super Bowl, que complementará la ceremonia de clausura prevista para la jornada.

A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que Madonna, Shakira y BTS serán los artistas encargados de protagonizar este histórico concierto. Según explicó la organización, la elección responde al impacto global de sus trayectorias y a su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones, convirtiendo la final en un evento que combinará fútbol y entretenimiento a gran escala.

Las autoridades encargadas de la organización informaron que el ingreso de los aficionados al estadio ubicado en Nueva Jersey estará habilitado a partir de las 10:00 de la mañana, hora de Colombia, con el fin de facilitar el acceso del público y garantizar el normal desarrollo de la jornada previa a la gran final del Mundial 2026.

Horarios del show de cierre del Mundial 2026

En cuanto a los horarios de la presentación de Shakira y los otros artistas, la programación oficial apunta a que todo será al término de los 45 minutos del primer tiempo. Es decir, las celebridades podrían salir a escena entre las 2:50 p. m. y las 3:00 p. m.

Con el inicio del evento, Laura Paussini y Robbie Williams serían los encargados de entonar Desire, himno oficial de la Fifa para esta versión.

Posiblemente, el encuentro se extienda un poco más, teniendo en cuenta el montaje y la preparación del campo para el segundo tiempo. Esto no ha sido confirmado, pero se cree que podría ser una situación por manejar.

Artistas confirmados para el show de medio tiempo en el Mundial 2026

El evento estará encabezado por Shakira, que es la figura principal de esta edición con su tema Dai Dai. En este listado también estarán: BTS, Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, Coldplay con el coro PS22 y los personajes de Plaza Sésamo y The Muppets.