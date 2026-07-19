Diana Ángel reaccionó al nombramiento de Paola Holguín como ministra de Cultura y soltó vainazo: “Aquí aprendiendo”

Paola Holguín fue confirmada como la próxima ministra de Cultura del gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, nombramiento que se conoció el jueves, 16 de julio, y fue confirmado por SEMANA. La paisa llegará al cargo tras haber renunciado recientemente al Centro Democrático, luego de participar en la consulta interna de esa colectividad.

José Gaviria no se contuvo y reaccionó al nombramiento de Paola Holguín dentro del gabinete de Abelardo De La Espriella

Pese a su salida del partido, Holguín conserva una estrecha cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en diversas ocasiones ha destacado su disciplina, capacidad técnica y de análisis, calificándola incluso como la “inteligencia artificial” de su gobierno durante los ocho años que estuvo al frente de la Presidencia.

El anuncio oficial fue realizado por Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X, en la que explicó las razones que motivaron su elección para liderar la cartera de Cultura. En su mensaje, afirmó que este sector representa la identidad y la memoria del país, y aseguró que Holguín tendrá la misión de fortalecer el talento colombiano, impulsar las industrias creativas y preservar las tradiciones nacionales dentro del proyecto de gobierno denominado “Patria Milagro”.

No obstante, estas palabras generaron reacciones en plataformas digitales, donde algunas figuras activas en política comentaron lo sucedido.

Una de las reacciones que llamó la atención fue la de Diana Ángel, quien se pronunció sobre el nombramiento de Paola Holguín, al citar un post que realizó María Jimena Duzán. La actriz no dudó en lanzar un vainazo, mencionando que toda la cultura de aquel ministerio sería hecha con inteligencia artificial.

“Y hecha toda con IA”, escribió, para después lanzar otro comentario al respecto.

La artista, que tuvo un cruce de mensajes con Abelardo De La Espriella, citó una frase de la nueva integrante del gabinete presidencial, mencionando con ironía que seguía aprendiendo de ella.

“‘Dejen de estar llorando por un solo ojo’. Aquí aprendiendo de la nueva minCultura”, comentó.

Muchas personas atacaron a la famosa, señalándola de “resentida” por la victoria del presidente electo.