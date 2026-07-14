“Aquí seguiremos resistiendo”: el emotivo mensaje de Diana Ángel a Culotauro tras su salida de Colombia

El comediante bogotano Camilo Díaz, conocido artísticamente como Culotauro, anunció su salida de Colombia tras denunciar que recibió amenazas de muerte. La situación, que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades, ha generado diversas reacciones de solidaridad en el gremio artístico, entre ellas un emotivo mensaje de apoyo de la actriz y cantante Diana Ángel.

El duro relato de Rochi Stevenson sobre sus inicios en la TV que la llevaron a la depresión

A través de sus canales digitales oficiales, Camilo Díaz compartió con sus seguidores la difícil decisión de abandonar el territorio nacional con el fin de salvaguardar su vida. Esta salida implica, además, una pausa en su carrera profesional en el país y una dolorosa separación de su entorno inmediato.

“Ya perdí mi país, mi familia y amigos; fracasé como colombiano. Aquí perdí (…) No sé por qué tengo rabia con todo, yo no soy esto; pero ¿dónde están?, cuando los necesité, los colegas cómicos, ¿por qué el silencio?”, expresó el comediante en una publicación de Instagram.

En su mensaje de despedida, ilustrado con fotografías junto a sus seres queridos, Díaz enfatizó que emprende este nuevo rumbo únicamente en compañía de sus tres mascotas: “Me voy del país, pero antes hay que sacar la basura; y la del corazón también. El silencio no es opción, llegamos al mundo solos, nos vamos con tres perros”.

La partida del humorista también generó la suspensión de Por la ventana, el pódcast de entrevistas que lideraba. Según explicó el creador de contenido, la decisión de detener el formato busca proteger tanto a su equipo de producción como a los invitados que asistían al programa, en tanto la Fiscalía General de la Nación adelanta las indagaciones correspondientes sobre el origen de las amenazas de muerte recibidas.

A pesar de los cuestionamientos que Díaz lanzó públicamente hacia el silencio de algunos miembros de la comedia en Colombia, las manifestaciones de afecto de figuras del entretenimiento no se hicieron esperar. Entre ellas sobresale el mensaje de la actriz y cantante Diana Ángel, quien utilizó sus redes sociales para expresarle su respaldo incondicional.

“Buen viento y buena mar. Protégete mucho y sobre todo tu alma. Aquí seguiremos resistiendo los que nos quedamos hasta que puedas volver. Un abrazo”, escribió la artista.

La reacción de Ángel ha sido ampliamente comentada por los internautas, pues evidencia el respeto y la consideración mutua que prevalece entre ambos, más allá de la compleja historia personal que comparten frente a la opinión pública.

“Tuve jefes horribles”: la cruda confesión de Laura Tobón sobre los abusos que sufrió en la televisión

La cercanía entre la actriz y el comediate se dio gracias a la convivencia generada por el reality La casa de los famosos Colombia, emitido por el Canal RCN. Durante su permanencia en el programa, Diana Ángel y Camilo Díaz sostuvieron un cercano y comentado romance que captó la atención de la audiencia nacional.

No obstante, la relación sentimental no prosperó tras la salida de ambos del concurso de convivencia. Aunque la actriz manifestó en reiteradas oportunidades su interés de continuar con el vínculo afectivo fuera de las pantallas de televisión, el comediante optó por mantener una relación estrictamente amistosa, dando por finalizado el noviazgo.

A pesar de que el desenlace de su historia sentimental estuvo marcado por comentarios fuertes de ambas partes luego de salir del reality, el reciente mensaje de Diana Ángel demuestra que las diferencias del pasado han quedado de lado ante la situación de seguridad que afronta el humorista.