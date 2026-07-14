Jessi Uribe destapó incómoda situación sobre su relación con Paola Jara y dio contundente mensaje: “Yo no caigo en eso”

Paola Jara y Jessi Uribe volvieron a captar la atención de sus seguidores tras compartir una de las etapas más importantes de sus vidas. Luego de varios años de relación y de haber celebrado tres años de matrimonio, los intérpretes de música popular anunciaron la llegada de su primera hija, una noticia que sorprendió al público, ya que anteriormente habían manifestado que la maternidad y la paternidad no estaban entre sus planes inmediatos.

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Desde que revelaron el embarazo, ambos artistas permitieron que sus seguidores conocieran parte de esta experiencia a través de publicaciones en redes sociales, donde mostraron distintos momentos de la dulce espera y el nacimiento de la pequeña Emilia. En el caso de Jessi Uribe, esta nueva etapa llegó con la experiencia previa de haber sido padre de cuatro hijos durante su anterior relación con Sandra Barrios.

Con el paso de las semanas y tras el nacimiento de la bebé, la pareja retomó poco a poco sus compromisos profesionales y regresó a los escenarios para continuar con sus respectivas giras y proyectos musicales.

Sin embargo, en medio de este retorno, las miradas de más de uno se enfocaron en las redes sociales de ambos músicos, quienes habían dejado de publicar con frecuencia contenidos en los que se les veía juntos. Esto llevó a que más de uno concluyera que había una ruptura.

Ante este panorama, en una dinámica de preguntas y respuestas, Jessi Uribe aprovechó y tocó el tema por una interrogante que le lanzaron, destapando si en verdad había terminado su matrimonio.

“¿Y Pao? ¿Por qué no subes nada con ella? ¿Es verdad que se han separado? Ya no eres expresivo con ella”, escribió la persona.

“Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. Marica, la gente sí es cansona. No entiendo. Con Pao nos sentamos… Bueno, primero que todo, no estamos separados y estamos muy felices, gloria a Dios, muy bien. Anulen”, respondió el famoso.

El cantante fue claro en que todo lo han hecho juntos y estos rumores venían solamente de malintencionados que buscaban generar mala energía. De hecho, afirmó que ninguno caía en ese tipo de noticias falsas.

“Con Pao, como he dicho, marica, subimos cosas juntos. Tenemos un álbum juntos. Que por derecha, pues hay que subir contenido juntos. Y hablan cansones, que no sé qué, que tal. Igual no caemos en eso; yo no caigo en eso, no me importa nada. Entonces decimos: ‘Bueno, no subamos tanta cosa’. No subimos nada en una semana y ya estamos separados”, agregó.