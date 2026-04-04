Se conoce video del momento en que Paola Jara le dio una fuerte cachetada a Jessi Uribe en pleno escenario

Paola Jara y Jessi Uribe, reconocidos exponentes de la música popular, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que, tras varios años de relación y tres de matrimonio, se convirtieron en padres, una decisión que en un inicio no contemplaban.

Jessi Uribe habló de la muerte de Yeison Jiménez; dejó en evidencia lo afectado que está: “Me parece mentira”

Desde que dieron la noticia, la pareja compartió distintos momentos del proceso, permitiendo que el público acompañara esta nueva etapa. En el caso de Uribe, ya contaba con experiencia en la paternidad, pues tiene cuatro hijos de su anterior relación con Sandra Barrios.

Tiempo después del nacimiento de la bebé, ambos artistas continuaron con sus carreras musicales, retomando compromisos y presentaciones que venían en las agendas. Paola Jara no dudó en expresar lo duro que fue esta decisión, pues no quería despegarse de Emilia.

Sin embargo, recientemente, la pareja fue protagonista de un inesperado video en plataformas digitales, el cual mostró un incómodo momento que ocurrió mientras estaban en el escenario presentándose.

Ambos cantantes de música popular estaban interpretando un tema juntos, cuando se les vio subir el tono y plasmar una escena que sería parte de su show. No obstante, la reacción de Paola Jara fue la que se llevó todos los comentarios, debido a lo sorpresiva que fue.

Según se observa, la paisa le dio una cachetada a su esposo frente al público, finalizando la canción y yéndose hacia el fondo de la tarima. La cámara captó la expresión de Jessi Uribe, quien se tocaba la mejilla tras el golpe.

@radiola_tv Paola Jara le pega una cachetada a Jessi Uribe en pleno show La cantante de música popular dejó sorprendidos a los asistentes a su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá cuando en medio de la presentación de su nueva canción junto a Jessi Uribe le pegó una cachetada - - - paolajara paolajara paolajara🎤 paolajarapj paolajaraquepensaste paolajarabucaramanga paolajarayjessiuribee paolajarafanclubchile paolajaratriologia radiolatv ♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

Aunque todo se trataría de una puesta en escena por el tema que cantaban, muchos curiosos aseguraron que se había visto bastante real. Las opiniones fueron claras, señalando a que, posiblemente, la pareja estaba disgustada y esta fue una oportunidad para evidenciarlo.

“Ese man sintió la cachetada”; “Pa’ mí que no estaban cantando, estaban en una discusión de pareja”; “Se llevó su cachetada, pero fue real”; “Ella se ve enojada”; “¿Eso fue real?”; “Esa cachetada fue parte del show”, escribieron los fanáticos.

Por su parte, Paola Jara compartió el clip y escribió: “Europa, esperamos que estén listos para esto! Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción!“.

Estas palabras dejaron claridad de que todo se trató de una actuación por la letra de la canción, derrumbando cualquier especulación sobre una pelea.