Jessi Uribe y Paola Jara sorprenden en Europa con ‘Despecho a 2 Voces’: los detalles de su gira por España y Francia

Los cantantes de música popular colombiana Jessi Uribe y Paola Jara iniciaron formalmente en Europa su gira internacional titulada ‘Despecho a 2 Voces’. El proyecto, que combina una serie de presentaciones en vivo con el lanzamiento de un álbum de estudio conjunto, busca impulsar la internacionalización del género y ampliar su recepción en mercados fuera del continente americano, tradicionalmente familiarizados con otras vertientes de la música latina.

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La gira comenzó el pasado 1 de mayo con una presentación en Madrid, España. Según la organización del evento, el espectáculo reunió a cerca de 20.000 asistentes, una cifra que los promotores consideran representativa para artistas de música popular colombiana en escenarios internacionales. Durante el concierto, que se extendió por casi tres horas, Jessi Uribe y Paola Jara compartieron el escenario para interpretar de manera conjunta gran parte del repertorio.

Históricamente, la música popular colombiana ha concentrado buena parte de su audiencia en el país y en comunidades de colombianos residentes en el exterior. Sin embargo, la estrategia de Uribe y Jara apunta a ampliar ese alcance hacia nuevos públicos. Tras su presentación en Madrid, la gira continuará por ciudades como Alicante, Zaragoza, Barcelona y la isla de Lanzarote, antes de cerrar el recorrido europeo con una fecha programada en París, Francia.

La apuesta internacional coincide con el crecimiento global que ha tenido la música regional latinoamericana, impulsada principalmente por artistas y producciones del mercado mexicano. En ese contexto, los intérpretes colombianos buscan posicionar las sonoridades del despecho y las rancheras entre audiencias europeas, incorporando elementos contemporáneos y adaptaciones acordes con el estilo local.

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El proyecto también incluye el lanzamiento de un álbum de 11 canciones que busca combinar las raíces tradicionales de la música popular con una propuesta sonora orientada a circuitos de reproducción internacionales. Según los créditos del disco, la producción musical estuvo a cargo de Simón Escobar Uribe, conocido artísticamente como “Simón Vauri”, y Andrés Felipe Alzate Ortiz, apodado “El Burrito”.

Entre las canciones del álbum se encuentra ‘Infidelidad’, seleccionada como sencillo principal para su promoción en plataformas digitales y emisoras de radio. El repertorio también incluye temas como ‘Las botellas y yo’, ‘Aún hay amor’ y ‘Alcohol Traicionero’, composiciones centradas en las temáticas tradicionales del despecho y las rancheras, con una propuesta visual y musical contemporánea.

Con este trabajo discográfico y la gira internacional, Jessi Uribe y Paola Jara buscan ampliar la presencia de la música popular colombiana en escenarios y mercados fuera de América Latina.