Murió icónico cantante de baladas románticas: llevaba años luchando contra difícil enfermedad

La música romántica mexicana se viste de luto tras la muerte del icónico cantante Hilde Lara, fundador de Grupo Yndio e intérprete de exitosos temas que marcaron los años setenta y ochenta.

Su hija, Gabriela Lara, confirmó la lamentable noticia con un emotivo mensaje de despedida en redes sociales. “Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre”, escribió al inicio del comunicado.

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El fallecimiento del artista se dio a conocer oficialmente el pasado 27 de mayo, anuncio que causó gran impacto entre sus seguidores y diversas figuras de la industria musical en México y varios países de América Latina.

“Durante toda su vida entregó su alma en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas", destacaron sus familiares, haciendo homenaje a su importante legado y a la conexión que logró construir con el público a lo largo de su trayectoria.

Aunque Gabriela no entró en detalles sobre las causas de la muerte de su padre, en su publicación dio a entender que el artista atravesaba complicaciones de salud que, según diversos medios mexicanos, estarían relacionados con el cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

“Quiero agradecer de corazón todas las muestras de amor, respeto, mensajes, llamadas y oraciones que recibió durante el difícil proceso en sus últimos años. Gracias por cada aplauso, cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño hacia él y hacia nosotros. Saber cuánto fue querido nos llena el corazón”, agregó la hija del artista.

De acuerdo con medios como El Heraldo y The Dallas Morning News, durante los últimos años, Hilde Lara había reducido considerablemente sus apariciones públicas mientras se enfocaba en los tratamientos médicos y en distintos procesos de recuperación que enfrentaba debido a sus complicaciones de salud.

Un recorrido por su carrera artística

El cantante alcanzó gran reconocimiento como voz principal del Grupo Yndio, gracias a temas como ‘Dame un beso y dime adiós’, ‘Eres mi mundo, ‘Línea telefónica’’ y ‘Herida de amor’.

Con este repertorio la agrupación se convirtió en una de las más emblemáticas de la balada romántica mexicana, cautivando durante años a varias generaciones.

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Hilde Lara nació en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven estuvo vinculado a la música, consolidándose como una de las voces más reconocidas de la balada desde la década de 1970.

A lo largo de su carrera participó en otras agrupaciones locales; sin embargo, fue durante su etapa en Grupo Yndio cuando logró alcanzar uno de sus mayores niveles de crecimiento y reconocimiento en la industria musical.