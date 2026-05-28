Luto en Netflix: muere querido actor de ‘Emily en París’ tras luchar contra una agresiva enfermedad

El mundo del entretenimiento despide al reconocido actor francés Pierre Deny, quien falleció este lunes a los 69 años debido a complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia, que impacta a los seguidores de la exitosa producción de Netflix Emily en París, fue confirmada por sus familiares en Francia, dejando un legado de más de un siglo de producciones en la televisión y el cine europeo.

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El deceso del intérprete fue anunciado públicamente por sus hijas a través de un comunicado difundido por el prestigioso medio francés Le Parisien. En el mensaje, la familia expresó el difícil momento por el que atraviesan tras el rápido avance de la condición médica del actor.

“Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, afirmaron sus hijas en la declaración oficial.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, debilitando los músculos e impactando las funciones físicas.

Aunque en el entorno digital y en diversas redes sociales se especulaba sobre su estado de salud reciente, los detalles específicos sobre la evolución de sus síntomas se mantuvieron bajo estricta reserva familiar hasta la publicación del comunicado.

Falleció el actor francés Pierre Deny, reconocido por su papel en la serie ‘Emily en París’ Foto: x

Para el público global y las audiencias más jóvenes, el rostro de Pierre Deny se consolidó gracias a su incorporación en el universo de Emily en París, la popular ficción de Netflix protagonizada por Lily Collins.

Durante la tercera y cuarta temporada, Deny encarnó con sofisticación a Louis de Léon, el elegante pero implacable CEO del conglomerado de moda de lujo JVMA.

En la trama de la serie, su personaje poseía un peso argumental significativo al ser el padre de Nicolas de Léon, el interés sentimental de Mindy Chen. Su interpretación sirvió para retratar la alta costura y las dinámicas de poder corporativo en el París contemporáneo, un rol que la crítica y los fanáticos destacaron por su naturalidad y sobriedad en pantalla.

A pesar de que las plataformas de streaming le otorgaron notoriedad internacional en años recientes, Deny ya consolidaba una carrera de largo aliento en la industria audiovisual de su país natal. A lo largo de su trayectoria, el actor sumó participaciones en más de 100 películas, telefilmes y series francesas.

Entre sus trabajos más destacados en la televisión local se encuentran producciones de suspenso y drama como Asesinato en Cantal, Misterio en la Sorbona, la aclamada miniserie de suspenso La Mantis, El cielo sobre la cabeza y Punto Muerto.

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La noticia del fallecimiento de Pierre Deny coincide con los anuncios oficiales sobre el destino de la producción de Darren Star. De acuerdo con información publicada por el medio especializado Variety, la serie regresará a Netflix con su sexta y última temporada, cuyas jornadas de filmación comenzaron recientemente en locaciones de Grecia.

A través de un pronunciamiento corporativo, Star agradeció el respaldo de la audiencia y de las compañías aliadas para este cierre de ciclo, el cual pondrá punto final a la historia que llevó el talento de Deny a hogares de múltiples continentes.

Las muestras de afecto y las condolencias por parte de seguidores de la serie y colegas de la industria no se han hecho esperar en las redes sociales, donde se resalta el profesionalismo que caracterizó la carrera del intérprete francés.