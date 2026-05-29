Horóscopo diario: Nana Calistar revela qué le espera a cada signo este viernes 29 de mayo

Revisar el horóscopo diariamente dejó de ser una simple curiosidad. Para muchos ya es parte de sus hábitos, ya que lo interpretan como una orientación para afrontar posibles desafíos, tomar decisiones o, simplemente, comenzar el día con una referencia simbólica sobre lo que podría ocurrir en distintos aspectos de su vida.

En ese escenario, el horóscopo de Nana Calistar se han consolidado entre los más consultadas en redes sociales y plataformas digitales. Este popular personaje de astrología ha conectado con una amplia audiencia gracias a su estilo directo, coloquial y, en ocasiones, irreverente, abordando temas cotidianos relacionados con el amor, el dinero, la salud y las relaciones personales.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Aries

“Este 29 de mayo del 2026 viene a enseñarte que la gente siempre va hablar hagas las cosas bien o las hagas mal, así que ya deja de desgastarte queriendo quedar bien con medio mundo”.

Tauro

“Una jornada que viene a sacudirte emocionalmente y a enseñarte que ya no puedes seguir siendo tan sensible con personas que ni siquiera piensan dos veces antes de lastimarte”.

Géminis

“Es momento de entender de una buena vez que no puedes seguir quejándote por todo mientras descuidas lo bueno que sí tienes en tu vida”.

Cáncer

“Un día cargado de movimientos fuertes para ti, sobre todo en cuestiones familiares y emocionales. Podrías verte envuelto o envuelta en chismes, malos entendidos o comentarios incómodos provocados incluso por personas de tu propia sangre”.

Leo

“Ya deja de permitir que cualquier hijo de vecina venga a moverte el tapete y arruinarte el humor, porque últimamente le das demasiada importancia a comentarios de gente que ni te paga las tortillas ni te resuelve los problemas”.

Virgo

“Deja de pensar que tienes que pedir permiso para ser feliz o para hacer lo que se te pegue la gana con tu vida, porque últimamente te has estado frenando demasiado por el qué dirán y por querer quedar bien con personas que ni siquiera hacen el intento de comprenderte”.

Libra

“Ya estuvo bueno de seguir arrastrando proyectos, ideas y pendientes que tienes aventados desde hace meses como ropa arriba de la silla.. Hay cosas que ya cumplieron su tiempo en tu vida y aunque te duela aceptarlo, también hay sueños que ya no te emocionan igual”.

Escorpión

“Deja de andar buscando lejos lo que prácticamente tienes enfrente de la nariz, porque mientras tú sigues aferrado o aferrada a personas imposibles, la vida te ha puesto cerca gente que sí vale la pena y que podría darte justo eso que tanto has estado pidiendo”.

Sagitario

“Este 29 de mayo del 2026 llega con cambios fuertes y movimientos que podrían sacarte completamente de tu zona cómoda, pero para bien. Necesitas sentir emoción, retos y libertad”.

Capricornio

“Una jornada que viene a sacudirte las emociones y a ponerte frente a muchas verdades que ya no puedes seguir ignorando. Traes muchas emociones guardadas y últimamente hasta tu carácter anda más cambiante que clima de cerro”.

Acuario

“Ya estuvo bueno de andar rogando atención, amor o migajas emocionales a personas que ni siquiera saben lo que quieren. Se marcan días de mucha alegría y esperanza”.

Piscis

“Ya deja de vivir pensando que el amor siempre llega para fregarte la existencia, porque este 29 de mayo del 2026 trae movimientos muy importantes en tu corazón y por primera vez en mucho tiempo alguien podría devolverte la tranquilidad que creías perdida”.