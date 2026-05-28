Hija de Felipe Arias sorprendió con preocupante foto en el hospital: “Virgencita mía”

Sofía Arias, creadora de contenido digital e hija de Felipe Arias, encendió las alarmas en redes sociales tras publicar una fotografía desde el hospital. La imagen rápidamente empezó a circular entre sus miles de seguidores, pues estuvo acompañada por las palabras: “Virgencita mía, que me acompaña en todo momento”.

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En la fotografía se alcanza a ver a Sofía acostada en una camilla mientras tiene una canalización en uno de sus brazos, detalle que bastó para que muchos comenzaran a preguntarse qué estaba pasando con su salud.

Aunque la familia no ha entregado información oficial sobre el motivo de la hospitalización, la publicación generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación.

La hija de Felipe Arias está hospitalizada. Foto: Captura de Instagram @sofi.arias.m

La hija del presentador de Noticias RCN prefirió no entrar en detalles, pero sí dejó ver que atraviesa un momento difícil. De hecho, fueron justamente sus palabras las que más llamaron la atención entre sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron con mensajes de ánimo y oraciones.

Debido al reconocimiento que tiene el presentador dentro de la industria de la televisión nacional, cualquier situación relacionada con su familia suele generar bastante reacción entre quienes lo han seguido durante años. Razón por la cual, tan pronto apareció la historia publicada por Sofía, cientos de personas comenzaron a enviarle mensajes de solidaridad tanto a ella como a sus padres.

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Otro de los detalles que resaltó dentro de la publicación fue la devoción que tiene la familia por la Virgen María y la religión católica en general, la cual ha sido compartida abiertamente a través de sus perfiles en los últimos años, en donde se han unido en oración por distintas causas personales y sociales.

Aunque ni Felipe Arias ni su esposa, Viviana Montenegro, se han pronunciado sobre la situación, se sabe que ambos han estado acompañando a su hija durante estos días y han estado al tanto de su estado de salud.

La hija el periodista de Noticias RCN publicó angustiante foto en sus redes sociales. Foto: Foto 1: Instagram @sofi.arias.m / Foto 2: Instagram @sofi.arias.m

Hasta ahora, todo se ha manejado con bastante reserva. No hay reportes médicos ni detalles sobre cuánto tiempo lleva hospitalizada la joven influencer. Sin embargo, la imagen fue suficiente para despertar preocupación entre quienes siguen de cerca a la familia.