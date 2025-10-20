Hija de Felipe Arias hizo importante aclaración sobre su salud y los síntomas de su trastorno

Hace algunos días, Sofía Arias, hija del presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, se pronunció a través de sus redes sociales para compartir que fue diagnosticada con disautonomía.

Según el portal de salud MedlinePlus este es un ‘trastorno del sistema nervioso autónomo que afecta funciones automáticas como la frecuencia cardíaca y la presión arterial’, por lo que muchos de sus seguidores se preocuparon por su estado.

La hija de Felipe Arias, Sofía, habló del trastorno con el que fue diagnosticada y sus síntomas. | Foto: Captura de Instagram @sofi.arias.m

Sin embargo, al darse cuenta de la repercusión de su mensaje y de que muchas de sus palabras fueron malinterpretadas por personas en redes sociales y medios de comunicación, quiso hablar nuevamente y compartir un mensaje.

“Hoy vengo a aclarar una situación. Yo no pensaba decir nada porque, además de estudiar Derecho, también estudio Comunicación y Periodismo, entonces sé cómo son los medios, sé cómo funciona la desinformación, pero llegó un punto en el que tengo una cantidad de gente preocupada por mí y por mi salud (…) Esto ha llegado a muchísimas personas, entre eso, personas de mi universidad, profesores y demás. Por eso, siento que quiero aclarar toda esta situación que está pasando y cómo estoy yo y mi salud”, dijo a través de su cuenta oficial de TikTok.

Reveló que, aunque es una condición molesta, la cual le genera una gran cantidad de incomodidades en su día a día, no es una enfermedad que ponga en peligro su vida y, por medio de los tratamientos, puede llevar un control sobre el cuadro clínico.

Por otro lado, manifestó que no es tan alarmante como muchos están afirmando y la razón por la que compartió la información fue porque tuvo que esperar casi 22 años de su vida para que le dieran el diagnóstico.

@sofiaariasmontene Tenía que venir a aclarar esto porque yo estoy bien gracias a Dios! Solo es algo que poco a poco voy a ir aprendiendo a manejar 🥰🙏🏻 #salud #disautonomia ♬ original sound - Sofia Arias M

“Gracias a Dios, estoy bien. Es algo a lo que sí le tengo que parar bolas y me tengo que cuidar, es algo incómodo, es una condición molesta y hay cosas en mi vida diaria a las que les tengo que prestar muchísima más atención, que una persona que no tenga la condición”, dijo.

No obstante, dejó saber que quiso compartir su experiencia con el objetivo de poder ayudar a personas que estén pasando por la misma situación y puedan relacionar los síntomas con su caso en específico.

“No quiero decir que las cosas que me pasan a mí sean normales, pero tampoco son de la gravedad con las que la están pintando, poniendo esa música dramática o la forma en la que las noticias están dando a entender que estoy muy mal de salud, cuando realmente no”, indicó a sus seguidores.