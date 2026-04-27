Patito feo está de vuelta: todo sobre el concierto de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en Bogotá

El fenómeno juvenil que marcó a toda una generación en América Latina y otras partes del mundo está listo para reencontrarse con su público. A casi dos décadas del estreno de Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven a compartir escenario con una gira internacional que emociona a sus millones de fans.

Bajo el nombre Amigas del Corazón World Tour, el espectáculo llegará a Bogotá el próximo 23 de septiembre en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes de la capital.

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El anuncio ha despertado una ola de expectativa entre los seguidores colombianos, quienes durante años esperaron una visita de las actrices y cantantes que dieron vida a los icónicos personajes de Patito y Antonella, especialmente porque durante la emisión de la telenovela en 2007, Colombia se consolidó como uno de los territorios donde la historia tuvo mayor impacto.

Desde entonces, sus canciones, coreografías y mensajes sobre identidad y crecimiento personal se mantuvieron vigentes en la cultura pop juvenil.

La propuesta escénica combina una producción de alto nivel con nuevas versiones de las canciones más recordadas de la serie, adaptadas a una sonoridad más madura, según ha revelado las actrices por medio de sus redes sociales.

La gira internacional comenzará en abril y recorrerá varias ciudades de América Latina y Europa. Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Madrid, Roma, Nápoles, Milán, Guayaquil y Ciudad de México ya figuran en el itinerario y Bogotá se suma como una de las paradas más importantes.

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¿Cuántos cuestan las entradas al concierto de Laura y Brenda en Bogotá?

Las entradas estarán disponibles a través de Tu boleta, con una preventa para clientes Movistar programada para el martes 28 de abril a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará el jueves 30 de abril a la misma hora.