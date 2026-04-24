Charly García hospitalizado en Buenos Aires: detalles de su cirugía y su estado de salud actual

El legendario músico argentino Charly García, de 74 años, se encuentra internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires, tras haber sido sometido con éxito a una intervención quirúrgica renal. Según confirmaron fuentes cercanas a su entorno y su equipo de representación, el artista fue intervenido el pasado martes 21 de abril de 2026 como parte de un procedimiento que ya estaba planificado por sus médicos de cabecera.

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La noticia, que generó una inmediata ola de mensajes de apoyo en redes sociales, fue aclarada por su mánager para evitar especulaciones. De acuerdo con las declaraciones entregadas al programa de televisión argentino LAM, García fue sometido a una nefrectomía parcial. Este procedimiento consiste en la extirpación de una sección específica del riñón, generalmente indicada cuando existe una lesión localizada, lo que permite conservar la mayor parte de la funcionalidad del órgano.

A diferencia de una urgencia médica, esta cirugía fue el resultado de una evaluación clínica previa. “Salió todo bien”, aseguró su representante, transmitiendo tranquilidad a los seguidores del exponente del rock en español.

Tras la operación, el intérprete de Los Dinosaurios y Nos siguen pegando abajo fue trasladado a una habitación común después de un breve periodo en observación postoperatoria. No obstante, como parte del protocolo preventivo para pacientes de su edad y con su historial clínico, los especialistas iniciaron un proceso de diálisis de apoyo.

Este proceso es utilizado de forma preventiva para facilitar el trabajo del riñón durante la recuperación. En estos casos, el objetivo es mantener el equilibrio de fluidos y sustancias en el cuerpo mientras el órgano intervenido se estabiliza.

Este tratamiento no implica necesariamente una falla renal crónica, sino que funciona como un soporte temporal para permitir que el riñón intervenido descanse y se estabilice mientras recupera su función plena.

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La salud de Charly García ha sido objeto de atención constante durante los últimos años. El músico ha enfrentado diversos desafíos médicos, desde complicaciones traumatológicas hasta episodios respiratorios que lo han llevado en repetidas ocasiones al médico.

García no es solo un ícono de la música argentina; su influencia en Colombia y el resto de Latinoamérica es fundamental para entender la evolución del rock en la región. Por ahora, el hermetismo inicial ha dado paso a un optimismo moderado, condicionado a la evolución natural de un paciente de su edad tras una cirugía de esta complejidad.