“A @maldingobicho le cuesta trabajo estarse quieto y entonces dibuja, toma fotos, escucha música, diseña, brinca, se sube por las paredes... y elige las canciones, escribe los textos y le da forma a NoigoNoigo”, explica el dueño de ese handle y de este proyecto que fusiona ojo y oído, el diseñador Juan Esteban Duque Arcila, un diseñador gráfico y fotógrafo autodidacta, cofundador de Mottif, un estudio de diseño especializado en temas culturales y de Populardelujo, un colectivo que visibiliza la riqueza de la gráfica popular colombiana.

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Así explica su proyecto NoigoNoigo, un experimento de diseño sobre música, con cortas reseñas de los artistas y sus canciones para enriquecer la experiencia.​ Vale decir que este le ha merecido varios premios de diseño, como el Indigo Award Gold - Digital Design 2025; el Anuaria Colombia Oro - Mejor diseño gráfico / Miscelánea, entre otros.

A su manera muy marcada y personal, Duque Arcila ha hecho de NoigoNoigo una plataforma de diseño gráfico y música como pocas, persistente, curada, cuidada. “​No soy ningún experto en música", aclara en su web, “tampoco se trata de obras selectas para iluminados. Son solo buenas canciones escogidas con cuidado, cariño y dedicación, con el requisito único de que logren emocionar al escucharlas”. Esto dice, pro también explica que por años ha armado compilaciones musicales en cassettes, CDs, DVDs y USBs, y en las plataformas de streaming encontró una manera de agilizar su proceso de descubrir cosas nuevas y compartirlas luego en forma de enlace.​

¿Por qué ese nombre? Él responde. “Cuando de niños no queríamos escuchar a alguien, nos tapábamos las orejas y gritábamos la frase ‘no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas* de pescado’. Algo parecido a lo que hacemos hoy cuando nos conformamos con poner las mismas canciones de siempre una y otra vez, solo que ahora evitamos que maravillas musicales de todos los géneros y estilos lleguen hasta nuestros oídos. Y es que con setenta millones de canciones por escuchar -solo por contar las que ofrecen las plataformas de streaming hoy en día-, por dónde arranca uno?“. Maldingo Bicho le propone empezar por sus entregas.

La entrega de aniversario se ve espectacular. Foto: Noigo Noigo

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Media década (y vibrando)

“Y se fueron cinco años volando”, expresa el creador en su más reciente entrega. “El 16 de abril de 2021 se envió por primera vez NoigoNoigo a un grupo reducido de amigos con el único fin de reconectar después de la pandemia. Hoy, 46 ediciones después y gracias a Bogoshorts, el boletín de experimentos de diseño y recomendaciones musicales llega a miles de personas”.

En abril de 2026, a cinco años de su primera edición, Noigo Noigo suma 46 entregas y 183 canciones canciones recomendadas desde su boletín.

Entonces, vuelve a lo suyo: “Esta edición está pensada para acelerar el corazón. Cinco canciones bien movidas, una por cada año de vida, de cinco géneros y cinco artistas/bandas diferentes: dos grandes del soul, la reina del rocksteady, una vanguardista banda de dance-punk, un productor musical mundialmente famoso y una joven banda australiana, todas celebran el quinto aniversario de NoigoNoigo. ¡A bailar!“, dice.

Aquí, en Arcadia, celebramos su logro y compartimos algo de su trabajo en cuanto a la selección y los textos que la acompañan (pero no se pierda la versión entera y las 45 anteriores).

Lovey Dovey Otis Redding y Carla Thomas

Con este disco del año 67, Otis Redding y Carla Thomas se auto proclaman rey y reina del soul de Memphis. Fue la forma en que Stax records respondió al éxito de los duetos de Marvin Gaye con Mary Wells y Kim Weston en Motown, su gran competidor de Detroit. King & Queen fue el cuarto disco de Thomas y el sexto y último de Redding antes de su muerte en un accidente de avión en diciembre de ese mismo año. De las once canciones del disco diez son clásicos del soul. “Lovey Dovey” fue interpretada por primera vez en 1954 en un suave tono de rhythm and blues por la banda vocal negra The Clovers, conocidos por su hit “Love Potion No. 9″.

Feel Like Jumping Marcia Griffiths

Otra reina, esta vez del reggae, llega al número uno en Jamaica gracias a la canción de 1968, “Feel Like Jumping”. Marcia Griffiths empezó a cantar en la banda de Byron Lee and The Dragonaires cuando era apenas una adolescente, se unió a Bob Andy en el dúo Bob & Marcia e hizo parte de las I Threes, el trío de coros que acompañó a Bob Marley & The Wailers en varios de sus discos más famosos. Una voz fundamental del rocksteady, ese género musical que sirvió de puente entre el ska y el reggae entre 1966 y 1968.

The Faint Forever Growing Centepedes

La banda estaba haciendo electro dance punk antes de que el género existiera. Vale mucho la pena escuchar su discografía. Esta canción frenética hace parte de su sexto álbum, Fasciinatiion, del año 2008.

Just Mark Ronson y Phantom Planet

Dos bandas de rock alternativo de los años noventa, un productor musical mundialmente famoso y un actor de cine. La canción original pertenece a Radiohead y hace parte del disco de 1995, The Bends. Mark Ronson se hizo famoso por producir el legendario disco Back to Black de Amy Winehouse; por crear éxitos internacionales como “Rehab” (Amy Winehouse, 2006) y “Uptown Funk” (Bruno Mars, 2015); y por lanzar la serie de AppleTV Watch The Sound sobre la tecnología y la exploración sonora. Finalmente, es la banda Phantom Planet la que da forma a esta versión de Just de Radiohead con la increíble transformación de rock alternativo a funk/R&B hecha por Ronson. ¿Y el actor de cine? Se trata de Jason Schwartzman, uno de los actores recurrentes en la películas de Wes Anderson, ex-integrante de Phantom Planet.

Run San Cisco

San Cisco es una banda buena onda. Es Australiana y en su música, en especial en sus primeros trabajos, se puede sentir el sol y el mar y las horas que pasan sin preocupaciones. Su segundo disco de 2015, Gracetown, al que pertenece la canción recomendada Run, es alegre, cálido y juguetón, para echarse en la playa a escuchar.

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*Puede encontrar este y todos los boletines Noigo Noigo en su página oficial, www.noigonoigo.com.