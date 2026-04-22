Bogotá parece más que lista para el quinto encuentro de BIME en América, el más ambicioso a la fecha. Y es que ya está cerca, con actividades los días 5, 6 y 7 de mayo. BIME Live, el festival de shows en vivo de BIME, reveló hoy su cartel de música en vivo, que cerrará el 7 de mayo con un gran fin de aniversario en Proyecto Kinder.

Top Show Colombo 2026: programación de una edición histórica que honra la comunidad Lgbtq+

A nombres ya confirmados como Flvckka (México), Los Mirlos (Perú), Chita (Agentina) y Alcalá Norte (España), se suman nuevas propuestas que reflejan la diversidad y riqueza sonora de la escena actual. Entre ellas, el espíritu romántico y la energía pop de uno de los fenómenos más virales de la nueva cumbia del Cono Sur, Amigo de Artistas (Chile); Annasofía (Colombia), que aportará su sensibilidad lírica desde el pop alternativo; Barboza (Colombia) y su afropop con esencia caribeña; Blair (Agentina), desde Punta Alta con un sonido híbrido y atemporal; y Eruca Sativa (Agentina), referente indiscutible del rock latinoamericano.

También se suman Flix Pussy Cola (Ecuador), banda quiteña de indie y garage rock; Fransia (Agentina), con una propuesta de fuerte identidad entre el pop y la electrónica; Hermanos Menores (Colombia), con su rock experimental; y el cantante urbano Julianno Sosa (Chile).

Completan esta selección el sonido urbano con carácter callejero de Mr. Plata (Colombia); la cantautora Paula Pera y el Fin de los Tiempos (Agentina); Piel Camaleón (Colombia), con su fusión de funk y pop; el art pop ecléctico de Trucha (Agentina); y Verito Asprilla (Colombia), cuya música reivindica el empoderamiento femenino con gran fuerza lírica.

Verito Asprilla, artista Foto: ONErpm

Baby Volcano en Egua: la joya del BIME 2025 entregó un estallido sónico femenino

BIME Live ofrecerá así una oportunidad única para conocer las propuestas musicales con mayor proyección internacional del momento.

Este quinto aniversario de BIME llega además con novedades. BIME Live contará con dos grandes escenarios en la ciudad. Los días 5 y 6 de mayo, diferentes salas del Distrito Creativo de la Calle 85 como Casa de Donovan, 4.40 Music Hall, McCarthy’s, Antenna y Furia, serán las encargadas de recibir los showcases.

Sky Rompiendo Foto: Cortesía Bime / A.P.I.

El jueves 7 de mayo, BIME Live se trasladará a Proyecto Kinder, que tendrá programación de música en vivo de manera simultánea en cuatro de sus salas, además de la afterparty Flexeo x Perro Negro, el junte de dos colectivos jóvenes que han llevado su cultura por bandera. Desde Medellín, el templo del reggaeton, y desde CDMX, la casa del reggaeton mexa, unen fuerzas para poner el broche final al son de B.Smile (México) y Felipevs (Colombia).

La programación de BIME Live será de acceso libre hasta completar aforo, con prioridad para profesionales acreditados. Además, contará con noches de showcases impulsadas por instituciones y compañías como Universal Music Group y GTS, Panda Artist Management y Altafonte, que presentarán programaciones propias de sus artistas.

León Benavente dejando una genial impresión en BIME Bogotá 2025. Foto: Mathew Valbuena / @valbuenamath

Por su parte, INAMU tendrá una programación especial con talento argentino, y Sounds From Spain hará lo mismo con una cuidada selección de artistas españoles. A estas colaboraciones se suman otras instituciones como Catalan Arts e IFAIC Ecuador, que llegan por primera vez a BIME Bogotá con una apuesta firme por la proyección de sus escenas; y BASQUE.MUSIC, aliado estratégico de BIME Bogotá desde su primera edición.

Charlas PRO

Todos los invitados a las charlas del BIME Pro. Foto: cortesía BIME A.P.I.

El programa Pro de BIME, que se realizará en la Universidad EAN y en el Centro Felicidad de Chapinero (CEFE), reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria musical internacional. En un momento en el que la música en español vive uno de sus puntos más altos, BIME pondrá el foco en cómo este fenómeno está redefiniendo el rumbo del sector a nivel global.

Juanes, superestrella continental. Foto: cortesía BIME A.P.I.

Baum Festival 11: recomendados de Arcadia para el esperado festival de música electrónica en 2026

En este contexto, BIME Pro abordará algunos de los grandes debates que están marcando el presente y el futuro de la industria musical con voces como Juanes, Nanpa Básico, Walter Kolm (Walter Kolm Entertainment), Rob Markus (WME), Sky Rompiendo (Black Koi Entertainment), Albina Cabrera (KEXP), Ela Taubert, Beatriz de la Chica (GTS), AJ Ramos (YouTube), Andreas Katsambas (Chartmetric), Manuel Abud (Latin Grammy), Carmen Páez (Ministerio de Cultura de España), Paz Aparicio (Movistar Arena Madrid), Matthew Greer (The Hives), Dante Spinetta y Dillom, entre otros.

Ela Taubert Foto: cortesía BIME A.P.I.

La edición de 2026 marca cinco años desde la primera edición de BIME en Bogotá, una apuesta que indudablemente ha fortalecido la conexión entre los ecosistemas musicales de América Latina y Europa.

*Más información en la página oficial www.bime.org y en los canales digitales el evento.