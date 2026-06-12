Gabriel García Márquez y Rogelio Salmona fueron dos artistas colombianos que compartieron una misma época y dejaron un legado significativo para América Latina y el Caribe. Ambos nacieron en 1927 y desarrollaron un vínculo profundo con la realidad de su país. El próximo año se celebrará el centenario de estas dos figuras de la cultura latinoamericana, cuya labor artística e intelectual continúa siendo reconocida alrededor del mundo.

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Como homenaje a las historias que los entrelazan, el Festival Gabo, con el apoyo de la Fundación Rogelio Salmona y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), abre la convocatoria Narrar el espacio, compuesta por cuatro talleres (audio, fotografía, narrativa gráfica y texto) que recibirán a 15 participantes, cada uno, y abordarán los vínculos entre Gabo y Salmona desde la Biblioteca Pública Virgilio Barco, una de las obras más representativas del arquitecto colombo francés.

En 2026, con la reflexión sobre estos legados, se celebra un doble hito: el 25° aniversario de la Biblioteca Pública Virgilio Barco y de BibloRed, el sistema que la acoge. En el marco de la celebración, este emblemático espacio se convertirá en el escenario de múltiples talleres y actividades de la antesala y la programación del Festival Gabo, que tendrá lugar en Bogotá del 24 al 26 de julio.

En 2026, con la reflexión sobre estos legados, se celebra un doble hito: el 25° aniversario de la Biblioteca Pública Virgilio Barco y de BibloRed, el sistema que la acoge. Foto: Guillermo Torres /Semana

Narrar el espacio busca acercar a las personas participantes al legado artístico, literario y arquitectónico de estas figuras esenciales para la historia cultural del país. Este ciclo de formación está dirigido a escritores, periodistas, fotógrafos, diseñadores, productores sonoros, podcasters y a todos los amantes de las historias, quienes podrán postularse antes del miércoles 17 de junio de 2026 a las 11:59 p. m. (Colombia).

Cuatro talleres entre Gabo y Salmona

*Taller de fotografía: Contar lo cotidiano, con Juan Camilo Roa (Colombia) Viernes 26 y sábado 27 de junio de 2026

A partir de lo cotidiano, tal como lo proponía Gabo, esta actividad propone capturar una serie de imágenes que recorrerán las formas curvilíneas de este espacio, las sombras que se proyectan a distintas horas del día y las innumerables historias que convergen en esta obra creada por Salmona.

Bajo la dirección de Roa, los participantes desarrollarán una serie de tres a cinco fotografías acompañadas de texto. A través de un ejercicio de observación, sensibilidad y paciencia, construirán relatos capaces de narrar una historia completa desde la imagen. Postúlese en este enlace.

**Taller de audio: Entre la realidad y el espacio, con Laura Ubaté (Colombia) Viernes 3 y sábado 4 de julio de 2026

Este taller teórico-práctico propone explorar nuevas formas de contar historias a través de la producción sonora e invita a experimentar con las posibilidades narrativas del audio a partir de la escucha, la memoria y la relación con el espacio.

Las personas participantes reflexionarán sobre la manera en que la arquitectura también puede narrarse desde el sonido. A través de ejercicios de escucha y exploración sensorial, el taller busca responder una pregunta central: ¿cómo suenan la Biblioteca Pública Virgilio Barco, las Torres del Parque, el Eje Ambiental o incluso la Casa de Gabo en Cartagena? Postúlese en este enlace.

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***Taller de narrativa gráfica: Realidades imaginadas, con Juan David Quintero Arenas (Yeidi) y Daniel Jiménez Quiroz (Colombia) Viernes 17 y sábado 18 de julio de 2026

Las personas participantes evocarán el universo de Cien años de soledad para realizar un ejercicio de creación inspirado en el realismo mágico. A partir de la observación de la Biblioteca Pública Virgilio Barco y de las dinámicas cotidianas que la atraviesan, crearán historias ilustradas donde la fantasía dialogue con la realidad.

Este espacio invita a la reflexión sobre las formas en que la ciudadanía habita la Biblioteca Pública Virgilio Barco: sus recorridos, encuentros y silencios. La arquitectura en espiral de la biblioteca, semejante a un caracol, servirá como punto de partida para imaginar nuevas realidades y transformar lo cotidiano en una experiencia extraordinaria. Postúlese en este enlace.

****Taller de texto: Escribir el espacio, con Salomé Gómez-Upegui (Colombia) Viernes 24 de julio de 2026

Este taller teórico-práctico explorará la escritura de crónica a partir de la paciencia y la experiencia del espacio. Inspirado en la mirada narrativa de Gabriel García Márquez, quien entendía que las historias nacen de los detalles y de la forma en que habitamos el mundo, este espacio invita a las personas participantes a escribir un relato breve desde la experiencia de recorrer y habitar la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

A través de ejercicios de conversación y escritura, las personas asistentes reflexionarán sobre la relación entre arquitectura, memoria y vida colectiva. La obra de Rogelio Salmona, concebida como una arquitectura abierta al encuentro ciudadano, servirá como punto de partida para pensar cómo los espacios también cuentan historias y cómo influyen en la manera en que las personas se relacionan, permanecen y construyen comunidad dentro de la ciudad. Postúlese en este enlace.

El legado de dos genios

García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, un lugar del Caribe colombiano que sirvió de inspiración para sentar las bases de su universo narrativo y que constituyó el punto de partida de la creación de Macondo.

García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Foto: getty images

El 28 de abril de ese mismo año, en París, nació Rogelio Salmona. Cuando tenía cuatro años, su familia se estableció en Colombia, país donde desarrolló gran parte de su vida y consolidó una de las trayectorias más importantes de la arquitectura latinoamericana.

Ambos artistas sobresalieron en sus respectivos campos y fueron reconocidos internacionalmente. García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 y Salmona obtuvo la Medalla Alvar Aalto en 2003, uno de los galardones más prestigiosos de la arquitectura mundial. Sus obras, desde la ficción y la realidad, se han convertido en referentes indispensables en América Latina y el Caribe.

Colombia presentó la candidatura de las Torres del Parque y otras obras de Rogelio Salmona ante la Unesco. Foto: Getty Images

Gabo y Salmona se conocieron a comienzos de la década de los cincuenta en París, ciudad en la que coincidieron durante una etapa marcada por la formación intelectual y las dificultades económicas. Allí también hicieron parte de un círculo de artistas e intelectuales latinoamericanos y caribeños que por entonces vivían en la capital francesa. Varios años después, en un reencuentro en Bogotá, Salmona diseñó la que sería la residencia de García Márquez en el centro histórico de Cartagena.

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Libros como Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada afianzaron a García Márquez como uno de los escritores más importantes de la lengua española, capaz de transformar la realidad en una puerta hacia el pensamiento crítico y el asombro ante los acontecimientos cotidianos.

De un modo similar, Rogelio Salmona entendió la arquitectura como una forma de construir ciudadanía a través del espacio, una visión que plasmó en proyectos emblemáticos de Bogotá como las Torres del Parque, el Eje Ambiental, el Archivo General de la Nación, el Centro Cultural Gabriel García Márquez y la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Aunque trabajaron en lenguajes distintos y desarrollaron una voz propia, ambos compartieron una profunda sensibilidad por la memoria, la vida cotidiana y la relación entre las personas y sus territorios, dejando obras que transformaron la manera de narrar y habitar América Latina.

*Más sobre la oferta de talleres de la Fundación Gabo, en este enlace.