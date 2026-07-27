‘Zikluz’, firma antioqueña, se consolida como una de las marcas emergentes con mayor proyección en medio de Colombiamoda

Mientras Colombiamoda reúne en Medellín a compradores, diseñadores y marcas de más de 20 países para presentar las tendencias de la industria, también evidencia el crecimiento de empresas emergentes que buscan ampliar su participación en el mercado nacional. En ese escenario, la firma antioqueña de streetwear Zikluz proyecta duplicar su facturación este año y fortalecer su presencia comercial.

Colombiamoda 2026: la autenticidad redefine el lujo en la moda

La compañía cerró el último año con ventas por $1.000 millones y espera alcanzar los $2.000 millones al finalizar 2026. Como parte de esa estrategia, abrirá su primer punto físico en Medellín y ampliará su red de aliados comerciales. Actualmente, sus colecciones se comercializan en todo el país a través de las tiendas y el comercio electrónico del retail Fruta Fresca, además de su canal digital propio.

De acuerdo con Isabela López, CEO de Zikluz, las colecciones de la marca combinan influencias del estilo urbano con tendencias contemporáneas y están concebidas para prolongar el uso de las prendas. “Creemos que la ropa también hace parte de un ciclo. Una prenda puede acompañar a una persona durante años y, gracias a su calidad, seguir teniendo vida en una segunda o tercera oportunidad de uso. Por eso trabajamos con materiales duraderos y procesos que buscan prolongar su vida útil”, explica.

Isabela López, CEO de Zikluz. Foto: Suministrada / API

Como parte de esa propuesta, cerca del 80 % de las telas utilizadas cuentan con certificaciones de sostenibilidad, mientras que botones, herrajes, etiquetas y marquillas son elaborados con materiales reciclados.

De acuerdo con la empresa, las camisetas, los pantalones y los buzos son las categorías con mayor demanda. Además, prepara el lanzamiento de una colección con la que ingresará al segmento athleisure, mediante prendas diseñadas para adaptarse a diferentes momentos del día. En el contexto de Colombiamoda, la evolución de Zikluz refleja el espacio que vienen ganando las empresas emergentes dentro de la industria nacional, impulsadas por estrategias de diferenciación, construcción de marca y expansión comercial.