Carlos Bacca tiene nuevo equipo: grande del FPC lo oficializa como refuerzo estrella

Carlos Bacca, uno de los delanteros más importantes de Colombia en Europa, llegó a un acuerdo y es oficial que seguirá su carrera en otro grande del fútbol colombiano tras su salida del Junior de Barranquilla.

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Cabe recordar que por mutuo acuerdo y antes del Mundial 2026, era confirmado que el atacante no iba más con el ‘Tiburón’, donde hizo historia y es uno de sus ídolos más recientes. Carlos Bacca ganó cinco títulos de Liga Colombiana con el Junior, dos antes de irse a Europa, 2010 y 2011, y los otros tres cuando volvió de Europa (2023 II, 2025 II y 2026 I).

Sin duda, un emblema del Junior de Barranquilla que además jugó dos Mundiales con la Selección Colombia, que ahora seguirá su carrera en el sur del país. En las últimas horas definió su futuro y es oficial que firmó un nuevo contrato como nuevo jugador del Deportivo Cali, según un comunicado de prensa del club azucarero.

Comunicado de prensa - Deportivo Cali

“Se llegó a un principio de acuerdo con el delantero colombiano Carlos Arturo Bacca para su vinculación al plantel profesional masculino.

La incorporación del jugador estará sujeta a la superación de los exámenes médicos, la firma de la documentación correspondiente y al cumplimiento de los demás trámites administrativos requeridos para oficializar su contratación.

Carlos Bacca, delantero colombiano con paso por Europa y muy querido en Junior de Barranquilla Foto: Getty Images

El Club continuará informando oportunamente sobre el avance de este proceso a través de sus canales oficiales", dice el comunicado del cuadro vallecaucano.

Así fue el ultimátum de Fuad Char a Carlos Bacca

Mientras la hinchada del Junior esperaba con ansias la final contra Atlético Nacional en junio pasado, Fuad Char sorprendió con unas palabras en Win Sports a solo horas de definir la primera estrella del año. Y es que en los fanáticos había muchas dudas con respecto al contrato de Bacca. Sin titubeos, dijo que no seguiría.

“Desafortunadamente, es la vida. Vamos a mirar si los necesitamos o no (Bacca y Teófilo). Por ahora se cierra el contrato de ellos. Ya la decisión está tomada, carta entregada. Ahora que terminemos esto, miraremos los refuerzos y pensar en el semestre próximo. Son jugadores muy queridos, nos han dado muchas alegrías. Es un tema delicado", dijo Fuad Char en Win.

Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA

Bacca firma con otra institución grande del fútbol colombiano que está obligado a sumar títulos en este segundo semestre. Además, en Deportivo Cali también hizo historia Teófilo Gutiérrez al ganar el título de la Liga II-2021.