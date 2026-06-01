Fuad Char sentenció a Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez: ultimátum en Junior antes de la final contra Nacional

Ad portas de una nueva final en la Liga Betplay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, el foco de los hinchas junioristas se coloca en las palabras de Fuad Char y su punto de vista sobre la continuidad de dos ídolos en el Tiburón, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

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Mientras la hinchada del Junior espera con ansias la final contra el club verdolaga, Fuad sorprendió con unas palabras en Win Sports a solo horas de definir la primera estrella del año. Y es que en los fanáticos hay muchas dudas con respecto a los contratos de Teófilo y Bacca, que están prontos a vencerse y se espera que el equipo tome medidas en el asunto.

Las palabras del líder de la familia Char sorprenden a más de uno, pues cuando se cree que está encaminada la nueva firma, Fuad confirma que lo más probable es que los dos futbolistas se vayan apenas se acabe la actual temporada de la Liga Betplay.

Fuad Char Foto: @JuniorClubSA

El contrato de ambos jugadores se vence el próximo 30 de junio y Fuad Char no se vio con ganas de querer la renovación de los dos futbolistas, que se consideran son unas leyendas en el Junior, pues fueron muy destacados en el exterior, en la Selección Colombia en Mundiales y regresaron al Tiburón para ser nuevamente campeones.

Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, ídolos del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA

“Desafortunadamente, esa es la vida. Vamos a mirar si los necesitamos o no. Por ahora se cierra el contrato de ellos. Ya la decisión está tomada, carta entregada. Ahora que terminemos esto, miraremos los refuerzos y pensar en el semestre próximo. Son jugadores muy queridos, nos han dado muchas alegrías. Es un tema delicado”, dijo Fuad Char en Win.

Fuad Char, duro contra James

En otro tema, Fuad Char no fue ajeno a la convocatoria de la Tricolor y dio su opinión sobre la presencia de James Rodríguez entre los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. No se guardó nada.

La relación entre ambos quedó desgastada desde que Junior estaba interesado en el fichaje de James y, luego de programar una reunión en Medellín, el volante cucuteño terminó firmando contrato con el Club León de México.

“Va a cumplir 35 años, pero sin trabajo, no tiene mucho trabajo”, agregó durante la conversación con los periodistas Samuel Vargas, Pilar Velásquez y Sergio Llamas.

“Eso sí me dio una piedra grande... ¿Ese James por qué lo tienen en la Selección? Flojo de m...“, afirmó el dirigente barranquillero.