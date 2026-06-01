Caja automática: 6 errores ‘fatales’ que pueden dañar la transmisión del carro

Desde hace años, los conductores en Colombia utilizan carros que portan una caja automática. Este elemento ofrece una serie de ventajas, entre ellas la comodidad del conductor al no tener que llevar a cabo los cambios del carro de manera manual, resultando en una conducción mucho más sencilla y tranquila.

El error potencial que podría arruinar la caja de cambios automática de su carro: tenga cuidado al pasar de “D” a “R”

No obstante, existen varios errores que un conductor puede cometer mientras maneja con una caja de cambios automática y, aunque a primera vista no se ven como un problema grave, lo que sí es cierto es que puede terminar teniendo un impacto bastante significativo en el rendimiento y la vida útil de este sistema.

De acuerdo con la marca especialista en el mantenimiento de vehículos Rodi Motor Services, existen varias formas en que una caja puede terminar perjudicada por un pequeño fallo.

Los 7 errores que pueden costar la caja de cambios automática y qué hacer para prevenirla

No prestar atención al cambio regular del aceite ATF

Según Rodi Motor Services, el aceite ATF, también conocido como fluido de transmisión automática, es el encargado de lubricar, limpiar y transmitir la potencia necesaria en las cajas de cambios automáticas.

También es el responsable de regular la temperatura y de que los engranajes del carro tengan un funcionamiento suave. No obstante, varios conductores se olvidan de hacer el cambio del aceite ATF, lo que puede terminar causando desgastes prematuros en el coche.

Por ello, se recomienda revisar el nivel y calidad del fluido de manera regular; en caso de detectar que el aceite muestra componentes oscuros, significa que hay que cambiarlo.

Las cajas automáticas ofrecen comodidad al conductor, pero requieren cuidados para mantener su rendimiento. Foto: Getty Images

Sobrecalentar la transmisión del carro

Uno de los principales enemigos que tiene la caja de cambios automática es el sobrecalentamiento.

Esto se presenta por medio de conducciones de largas distancias en condiciones extremas; se remolcan cargas pesadas que no tienen el equipo adecuado o incluso no funciona correctamente el radiador de transmisión.

Se aconseja, para prevenir esto, evitar sobrecargar el carro más allá de lo que su capacidad le permite y también estar atento a cualquier señal que indique que hay un sobrecalentamiento, como olores extraños.

Tener malos hábitos de conducción

Presentar un estilo de conducción agresivo provoca un desgaste de la caja de cambios automática. Ejemplos como arrancadas bruscas, cambios repentinos de velocidad o frenazos constantes someten la transmisión del carro a un estrés que no es necesario.

Por eso, es mejor forjar un hábito de conducción mucho más tranquilo y progresivo, además de planificar con tiempo los viajes para evitar ocasiones intensas como tráficos.

No utilizar el tipo de fluido correcto

Una caja automática puede perder su rendimiento y presentar fallos en sus componentes internos si se utiliza un fluido inadecuado o de mala calidad.

Lo preferible es adquirir fluidos que sí tengan un buen rendimiento y evitar cualquier producto que genere alguna inquietud.

No prestar atención a las señales de advertencia

Ignorar cualquier alerta que indique que hay una falla en la caja automática, como ruidos extraños, vibraciones, saltos de marcha u otra dificultad, puede provocar daños irreparables.

Ante eso, se recomienda siempre prestar atención a cualquier comportamiento que sea inusual en el carro y no retrasar una inspección profesional; también, estar atento a la luz de advertencia de la transmisión.

No calentar el motor antes de manejar

Si el coche se encuentra en un clima frío, puede ser perjudicial manejar en el caso de que el motor no esté lo suficientemente caliente, ya que estos necesitan el tiempo suficiente para funcionar sin sufrir alguna fricción.

Se aconseja darle unos cuantos minutos al motor para que este se prepare para la conducción, sobre todo si el área en la que el conductor se encuentra presenta un clima frío.