El fenómeno Tesla desborda a Colombia: ¿por qué comprar uno se convirtió en una prueba para los conductores del país?

Desde su llegada a finales del año pasado, la marca de vehículos eléctricos estadounidense del multimillonario Elon Musk, Tesla, ha generado un gran impacto en el mercado automotor del país, estableciéndose como una de las compañías más grandes en el sector.

Estos fueron los 10 modelos de carros que lideraron las ventas en Colombia durante el mes de mayo

Las cifras lo demuestran, ya que en el más reciente boletín de la ANDI y Fenalco, el modelo Y de Tesla es el carro más vendido en Colombia durante el 2026, con un total de 6.169 unidades registradas.

Además, la compañía estadounidense se ubica en el 6.° puesto de los vehículos con mayor número de matrículas durante el transcurso de este año, superando a conocidas empresas como Nissan, Hyundai, BYD, Volkswagen, Ford y Mercedes Benz.

La llegada de Tesla al país no solo ofrece una oportunidad a nuevos usuarios para adentrarse en la marca, sino para ir conociendo el mundo de los vehículos eléctricos que cada vez pisa fuerte en el país.

No obstante, si bien la marca ha empezado con pie derecho, sí ha presentado una serie de complicaciones que terminan probando la paciencia de sus consumidores.

Las complicaciones que existen al comprar un Tesla

La marca ha tenido una serie de inconvenientes en cuanto al aspecto de entrega de sus vehículos a los usuarios, incluso provocando la intervención por parte del Gobierno Nacional.

El pasado 14 de mayo de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dictó múltiples órdenes de carácter administrativo a Tesla, con el objetivo de garantizar el derecho de los nuevos consumidores, donde se ordenaba corregir múltiples retrasos masivos en las entregas de los modelos eléctricos.

De acuerdo con la SIC, dentro de su investigación encontraron que 1.800 vehículos de Tesla iban a ser entregados a sus nuevos dueños entre los meses de febrero y marzo; sin embargo, fueron entregados en abril.

La demora de distribución de los vehículos genera que varios compradores se presenten inquietos al no recibir sus compras, lo que deriva en llamados de inconformidad por parte de los afectados.

La competencia ante los vehículos tradicionales

Si bien marcas de vehículos eléctricos como Tesla han comenzado a surgir en el país, incrementando el número de usuarios de estos modelos, no mucha gente del país está buscando adaptarse a una nueva alternativa, prefiriendo un carro de combustible interno.

De acuerdo con cifras de Andemos, se han vendido alrededor de 41.818 vehículos de nueva energía. En el mercado general se encontraban 100.603 unidades.

Los vehículos eléctricos siguen ganando protagonismo en Colombia, aunque persisten retos relacionados con infraestructura y costos. Foto: Getty Images

Además, un factor clave es cómo es el comportamiento de las ciudades del país, ya que no todas incorporan las mismas prácticas. El ejemplo más claro es la ciudad de Bogotá, donde se presenta mayor visibilidad de los vehículos eléctricos.

Sin embargo, no es lo mismo tener uno de estos modelos como lo es en municipios o pueblos de Colombia, ya que no poseen la misma infraestructura que las zonas más importantes del país.

Incluso, la preferencia de un dueño de vehículos es diferente en estas zonas, al preferir un carro más adaptado y conocido a las condiciones que necesita.

Esto se ve incluso en el aspecto económico, ya que varios de los modelos de Tesla que están en Colombia superan los 120 millones de pesos. Por ende, varias personas buscan un vehículo que ofrezca un buen servicio, pero a un costo menos elevado.