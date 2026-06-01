Estos fueron los 10 modelos de carros que lideraron las ventas en Colombia durante el mes de mayo

Durante la mañana de este lunes 1 de junio de 2026, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia (ANDI) compartieron su más reciente boletín del registro de nuevos vehículos en el país durante el mes de mayo.

Venta de vehículos nuevos subió 43% durante mayo en Colombia: las marcas más apetecidas y cómo se comportaron los eléctricos

A partir del documento, ambos gremios informaron sobre los nuevos crecimientos que se viven en el sector automotor de Colombia, en donde, en la fecha establecida, 28.136 vehículos nuevos fueron matriculados en la nación, mostrando un incremento del 43 % en comparación con el mismo periodo en el año 2025.

Asimismo, en lo acumulado de los primeros 5 meses del año, se ha registrado un total de 128.582 unidades, generando un aumento del 48 % con respecto a la misma época del año pasado.

Dentro de este boletín entregado por Fenalco y la ANDI, también se observan los modelos que más fueron vendidos durante este mes, donde varias de las marcas de autos que se encuentran en el top superaron las cifras que en el 2025 tuvieron.

No obstante, algunos de los carros presentaron menos registros que el año pasado.

Los modelos de carro que más compraron los colombianos durante el mes de mayo

En el Boletín de la ANDI y Fenalco, varias marcas de carros se encuentran en el top 10 de los más vendidos; incluso, varios modelos de la misma compañía entraron en los más preferidos por los nuevos dueños de estos vehículos.

En el primer puesto se encuentra Tesla por medio de su modelo Y, el cual tuvo un total de 2.108 unidades matriculadas durante el mes, teniendo una participación del 7,5 %.

El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia durante mayo de 2026, con 2.108 unidades matriculadas Foto: Tesla - API

Luego sigue Renault por medio de su modelo Duster, el cual matriculó 969 carros nuevos durante el transcurso del año, generando una participación del 3,4 % e incrementando lo visto durante el mismo periodo del año 2025 con un 82,5 %.

Los siguientes modelos que tuvieron participaciones por línea son el Mazda CX-30 (3,1 %), el KIA K3 (2,8 %), el KIA Picanto (2,6 %), el KIA Sportage (2,3 %), el Mazda 2 (2,2 %), el Chevrolet Onix (2,2 %), el Toyota Corolla Cross (2,2 %) y el FOTON BJ (2,0 %).

Sin embargo, varios de estos modelos no incrementaron sus ventas comparadas con el mismo periodo del año pasado; en el caso de la KIA K3, la Toyota Corolla Cross y la Foton BJ, demostraron una variación del -11,1 %, un -36,2 % y un -9,6 %, respectivamente.

Refiriéndose al acumulado de vehículos durante el transcurso del año, el Tesla Modelo Y, el Renault Duster y el KIA K3 son los modelos más vendidos.

¿Cuáles son las marcas que más han vendido carros en Colombia?

Según el boletín de Fenalco y ANDI, las marcas con mayor número de matrículas en Colombia entre los meses de enero y mayo fueron las siguientes: