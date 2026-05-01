Este es el top de las marcas que más vendieron carros durante abril en Colombia

En abril de 2026, el sector automotor en Colombia registró 26.787 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, en el acumulado entre enero y abril, se matricularon 100.446 vehículos nuevos, con un crecimiento del 49,3%, evidenciando una tendencia de recuperación sostenida, según el más reciente reporte de Fenalco y Andi, gremios representantes del Sector Automotor en el país.

En abril, el registro de vehículos eléctricos creció un 304% frente a abril del 2025, alcanzando 5.192 unidades. Adicionalmente, el registro de vehículos híbridos creció un 76% frente a abril del 2025, alcanzando 7.476 unidades.

Durante el mes pasado, los segmentos con mayor crecimiento fueron los vehículos tipo SUV, con un incremento del 73,2%, seguidos por los comerciales de pasajeros y los comerciales de carga, que registraron aumentos del 71% y 40,5%, respectivamente, frente a abril del año anterior.

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Adicionalmente, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 108%, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Armenia con crecimientos del 76% y 68%. También, se destacaron Villavicencio y Rionegro con crecimientos del 68% y 54%, respectivamente.

Las marcas con más matrículas en marzo y en lo corrido de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas nuevas en el mes de abril fueron: Kia, Renault, Tesla, Mazda y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden de 12,3%, 10,5%, 9,9%, 7,6% y 7,5% , respectivamente, representando el 47,7% del total de vehículos matriculados en el mes.

Durante el mes, el sector automotor registró 26.787 unidades, con un crecimiento del 54% frente a 2025. Foto: Getty Images/Westend61

Entretanto, las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y abril fueron: Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y Toyota, con participaciones de mercado en el orden de 14,0%, 10,6%, 7,7%, 7,6% y 7,2% respectiamente, representando el 47,1% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.

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En el mes de abril las participaciones por línea fueron: Tesla Modelo Y con el 8,5%, Renault Duster con el 4,0%, Kia K3 con el 3,4%, Mazda Cx-30 con el 2,9% y Mazda 2 con el 2,5% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país. Estas cinco líneas representaron el 21,2% del total matriculado en el cuarto mes del año 2026.

Entre enero y abril, las participaciones por línea fueron: Tesla Modelo Y con el 4,0%, Renault Duster con el 3,6%, Kia K3 con el 3,4%, Kia Picanto con el 3,3% y Mazda Cx-30 con el 2,8% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país. Estas cinco líneas representaron el 17,1% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.