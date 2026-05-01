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Este es el top de las marcas que más vendieron carros durante abril en Colombia

Durante el mes, el sector automotor registró 26.787 unidades, con un crecimiento del 54% frente a 2025.

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Redacción Semana
1 de mayo de 2026 a las 9:02 a. m.
En abril de 2026, el sector automotor en Colombia registró 26.787 matrículas de vehículos nuevos.
En abril de 2026, el sector automotor en Colombia registró 26.787 matrículas de vehículos nuevos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En abril de 2026, el sector automotor en Colombia registró 26.787 matrículas de vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, en el acumulado entre enero y abril, se matricularon 100.446 vehículos nuevos, con un crecimiento del 49,3%, evidenciando una tendencia de recuperación sostenida, según el más reciente reporte de Fenalco y Andi, gremios representantes del Sector Automotor en el país.

En abril, el registro de vehículos eléctricos creció un 304% frente a abril del 2025, alcanzando 5.192 unidades. Adicionalmente, el registro de vehículos híbridos creció un 76% frente a abril del 2025, alcanzando 7.476 unidades.

Durante el mes pasado, los segmentos con mayor crecimiento fueron los vehículos tipo SUV, con un incremento del 73,2%, seguidos por los comerciales de pasajeros y los comerciales de carga, que registraron aumentos del 71% y 40,5%, respectivamente, frente a abril del año anterior.

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Adicionalmente, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Bogotá D.C, con un aumento del 108%, seguida por Medellín (Valle de Aburrá) y Armenia con crecimientos del 76% y 68%. También, se destacaron Villavicencio y Rionegro con crecimientos del 68% y 54%, respectivamente.

Las marcas con más matrículas en marzo y en lo corrido de 2026

Las cinco marcas con mayor número de matrículas nuevas en el mes de abril fueron: Kia, Renault, Tesla, Mazda y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden de 12,3%, 10,5%, 9,9%, 7,6% y 7,5% , respectivamente, representando el 47,7% del total de vehículos matriculados en el mes.

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Durante el mes, el sector automotor registró 26.787 unidades, con un crecimiento del 54% frente a 2025. Foto: Getty Images/Westend61

Entretanto, las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y abril fueron: Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y Toyota, con participaciones de mercado en el orden de 14,0%, 10,6%, 7,7%, 7,6% y 7,2% respectiamente, representando el 47,1% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.

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En el mes de abril las participaciones por línea fueron: Tesla Modelo Y con el 8,5%, Renault Duster con el 4,0%, Kia K3 con el 3,4%, Mazda Cx-30 con el 2,9% y Mazda 2 con el 2,5% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país. Estas cinco líneas representaron el 21,2% del total matriculado en el cuarto mes del año 2026.

Entre enero y abril, las participaciones por línea fueron: Tesla Modelo Y con el 4,0%, Renault Duster con el 3,6%, Kia K3 con el 3,4%, Kia Picanto con el 3,3% y Mazda Cx-30 con el 2,8% del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país. Estas cinco líneas representaron el 17,1% del total matriculado en lo que va corrido del año 2026.