Cámara de Alimentos de la Andi alertó sobre los riesgos del nuevo proyecto de resolución de etiquetado del Ministerio de Salud

La Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi expresó su preocupación frente al nuevo proyecto de resolución del Ministerio de Salud que busca modificar el esquema de etiquetado frontal y nutricional en Colombia, al considerar que la propuesta carece de sustento técnico y podría generar impactos negativos en el sector.

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Según el gremio, la iniciativa pretende derogar la Resolución 810 de 2021 junto con sus modificaciones recientes sin haber llevado a cabo una evaluación de sus resultados, lo que iría en contravía de las buenas prácticas regulatorias.

Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Alimentos de la Andi expresó las preocupaciones ante el proyecto. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Además, la Cámara advierte que el nuevo marco normativo implicaría cargas técnicas y económicas significativas para más de 51.000 empresas del sector, en su mayoría micro, pequeñas y medianas.

La ANDI señala que el proyecto introduce cambios profundos, como la creación de una definición de “ultraprocesados” que no existe en regulaciones internacionales, la implementación de nuevos sellos de advertencia y la prohibición del uso de herramientas como códigos QR en empaques. También contempla la exigencia de rediseñar la totalidad de etiquetas de alimentos en un plazo de seis meses, lo cual consideran inviable.

“Este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado, se hace sin la evidencia científica que debe soportar un cambio tan profundo como este. Es fundamental que el Gobierno escuche a quienes producen los alimentos en Colombia, ya que no se ha medido el impacto real de esta medida en las empresas”, señala Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI.

Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la Andi Foto: Cámara de Alimentos de la Andi

El gremio también cuestiona la falta de evidencia científica que respalde las nuevas medidas y advierte que podrían convertirse en obstáculos técnicos al comercio, incumpliendo estándares de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina.

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“Esta medida afectará a la industria de alimentos, y generará costos adicionales innecesarios en la producción y abastecimiento de alimentos para los colombianos”, afirmó Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI.