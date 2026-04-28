Supermercado ofrece rebajas de hasta 70 % para los últimos días de abril

Abril trae consigo una de las fechas más emotivas y también más exigentes para el bolsillo de los hogares colombianos: el Día del Niño.

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A pesar de que muchas personas solo realizan celebraciones durante un día específico, los comercios tienen promociones para los últimos días del mes.

Lo que para muchos es una oportunidad de compartir en familia y sorprender a los más pequeños, para otros representa un incremento significativo en los gastos del mes. En ese escenario, el comercio organizado empieza a mover sus precios para no quedarse por fuera de la celebración.

Descuentos en supermercado, por el mes de los niños. Foto: Cortesía / Makro

Una de las estrategías comerciales es la de Makro, que anunció una estrategia de descuentos agresiva con rebajas de hasta el 70 % en productos clave para esta temporada. La campaña estará vigente durante la última semana de abril y busca captar tanto a familias como a pequeños negocios que se preparan para atender la alta demanda.

En fechas como esta, el consumo en categorías como juguetes, dulces, snacks y bebidas se dispara. La presión por comprar regalos, organizar reuniones o simplemente “no dejar pasar la fecha” termina elevando el gasto promedio de los hogares, muchas veces sin planificación previa.

La estrategia comercial se concentra en los productos más demandados por los niños. La juguetería lidera las promociones, con descuentos que llegan hasta el 70 % en referencias seleccionadas y rebajas adicionales en distintas marcas. A esto se suman ofertas en juegos de mesa, una categoría que ha ganado relevancia en los últimos años como alternativa de entretenimiento familiar.

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico. Foto: Makro

Pero el consumo no se limita a los juguetes. El componente alimenticio de la celebración también tiene un peso importante. Chocolates, cereales, snacks, helados y bebidas hacen parte del paquete promocional, con descuentos que oscilan entre el 25 % y el 35 %, además de dinámicas como “pague 2 y lleve 3” en productos seleccionados.

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“Con esta estrategia, Makro invita a los consumidores a planificar sus compras con anticipación, aprovechar las promociones y celebrar el Día del Niño con opciones accesibles. Así, la compañía reafirma su compromiso de ser un aliado clave para el ahorro en una de las fechas más importantes para los hogares colombianos”, puntualiza Makro.